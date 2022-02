Odrasla kao jedinica, a onda saznala da ima tajnu sestru: ‘Živimo udaljene 15 minuta’

Jednog jutra dok je skrolala na Facebooku, Jean Barrow naišla je na objavu koja ju je natjerala da se zaustavi – jer je bila kao da je ona napisala svoju životnu priču.

Žena koja je napisala objavu odrasla je nekoliko ulica dalje u Salfordu i imala je oca koji je bio vozač autobusa - čak je imao isto ime kao i njezin otac, a u objavi je potvrdila nešto što je 67-godišnjakinji rečeno na obiteljskom odmoru, gotovo četiri desetljeća ranije. Imala je polusestru koja je živjela samo 15 minuta dalje u istom gradu, Seedleyju, a da se nikada nisu ni upoznale.

Joan Constantine (77) objavila je u grupi pod nazivom 'We Grew Up in Salford', pitajući zna li netko za njezina oca. Jima Harrisa, kojeg nikad nije upoznala. Jean je prepoznala ime i detalje i brzo shvatila da je Joan njezina davno izgubljena polusestra koju je njezin otac imao u prethodnom braku.

Majka dvoje djece, Jean, je saznala da bi mogla imati još jednu sestru na obiteljskom odmoru tek kad je imala 19 godina. Do tog trenutka, Jean je mislila da je jedina kći nakon što joj je stariji brat David umro kada je imala 17 godina.

Njezin otac, Jim Harris, vozio je tenkove tijekom Drugog svjetskog rata, a na kraju je postao vozač autobusa u Salfordu dok nije preminuo 2014. u dobi od 101 godine. Rekao je Jean da je prije bio oženjen i da ima kćer koja je deset godina starija od nje.

Jean kaže da je to sve što su njegov otac ili majka Annie ikada rekli o toj situaciji, a ona je oklijevala pitati više nakon što je shvatila da je to sporna tema.

“Jednostavno je to otkrio jednog dana i to je u biti bilo to, nije htio puno pričati o tome, a od mame sam dobila više informacija te saznala da mu nije dopušteno viđati svoju kćer. S 19 godina sam postala svjesna da ta žena postoji. Inače bih bila jako sretna kad bih saznala da imam sestru, ali bilo je nešto u ovoj priči što sam znala da ne mogu istraživati. Tijekom godina sam razmišljala o njoj, a to nisu uvijek bile prijateljske misli jer bih se pitala zašto nas nije pokušala pronaći”, ispričala je Jean za Metro.

No, njezina starija sestra Joan, koja je također mislila da je kći jedinica, godinama je pokušavala pronaći oca. Sada živi u Berkshireu i kaže da je oduvijek željela saznati više o svom tati, ali nije mogla zbog svoje mame koja ju je 'kontrolirala' te koja je također nažalost preminula 2014.

“Uvijek sam osjećala povezanost sa svojim tatom, on i moja majka su se razišli kad sam bila jako mala, ali uvijek sam osjećala da me voli. Znala sam da je bio tu za moje rođenje pa sam znala da me držao i mislim da je ta veza uvijek ostala. Jean i ja smo živjele dva različita života, ona dolazi iz obitelji s puno ljubavi, a moja mama je bila vrlo kontrolirajuća i nikad mi nije bilo dopušteno pitati za tatu”, objasnila je.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Međutim, budući da su živjele tako blizu jedna drugoj, Joan je pričala o dvije propuštene prilike koje je imala da upozna oca. Jedna od njih bila je kada je imala 15 godina, kada bi se na posao vozila autobusom kojim je Jim vozio. Nije shvatila sve dok Jimova supruga Annie nije razgovarala s njom tijekom jutarnjeg putovanja.

“Dotaknula me po koljenu i rekla: "Taj vozač autobusa je tvoj tata, želiš li ga ići upoznati?" prisjeća se Joan pa dodaje: “Bila sam u šoku, samo sam se uspaničila i nisam ništa rekla te samo izašla na sljedećoj stanici. Bojala sam se da će moja mama poludjeti ako ikad sazna.”

Joan se naposljetku udala i odselila iz Salforda kako bi imala svoj život na jugu s mužem i dvoje djece. Proklinjući svoje propuštene prilike, ali znajući ime svog oca, rekla je da ga je nastavila tražiti kroz registre i web stranice. Za sestre će 4. veljače 2020. uvijek biti poseban dan. To je bio dan kada je Jean vidjela Joaninu objavu na Facebook stranici.

“Imam prijatelja koji je također živio u Salfordu i rekao mi je za grupu, našla sam je i mislila sam da bih trebala objaviti nešto tamo, ali nisam. Otišla sam na ručak i razgovarala s još jednim prijateljem koji me uvjerio da bih trebala napisati svoju priču, pa sam te večeri to i napravila”, otkrila je Joan.

Jean je tada vidjela objavu i nakon što je pročitala navedene detalje shvatila je da je to 'sudbina'.

“Čitala sam objavu i nisam mogla vjerovati, naježim se kad samo razmišljam o tome. Morala sam je pročitati nekoliko puta, a najbolja stvar za mene je to što je rekla da je toliko tužna da ne poznaje mog tatu. Stupila sam u kontakt, znala sam tko je ona, to je bila moja sestra”, prisjetila se Jean.

Sljedećeg je dana poslala poruku Joan i poslala fotografije njezina oca i njegove vozačke dozvole. Nakon trenutka šoka, Joan je nazvala Jean i sestre su bile van sebe.

“Provele smo šest mjeseci razgovarajući telefonom i kao da smo se oduvijek poznavale. Odmah smo se složile, ja sam bila ta koja se morala dokazati, da nisam samo neka nasumična žena", ispričala je Jean.

Od upoznavanja, sestre su nadoknađivale sve te propuštene godine u međusobnom upoznavanju djece i unučadi. Unatoč tome što se do sada nikada osobno nisu srele, obje su sestre naslijedile očevu ljubav prema vožnji.

Jean koji sada živi u Stockportu bila je instruktorica vožnje 20 godina, a Joan, sada u mirovini, strastvena je vozačica. Toliko da je Jean poklonila Joan vozačke rukavice njihova oca koje ona nosi kako bi se osjećala blisko s njim.

"Jean je bila tako velikodušna. Prihvatila me u obitelj i dala mi stvari koje su pripadale mom tati. Ljudi traže godinama i nikad ne nađu nešto što traže. Dok sam odrastala, uvijek sam mislila da sam kći jedinica, ali moja sestra je živjela samo 15 minuta dalje. Tako sam sretna da se osjećam kao da bih mogla puknuti, fantastično je, jednostavno fantastično!", zaključila je Joan.

