Zašto je seks za jednu noć bila najgora odluka u mom životu?

Jedna žena ispričala je svoje iskustvo o vezi na jednu noć s nepoznatim muškarcem. Nakon groznog prekida, srce joj je bilo slomljeno. Htjela se konačno oporaviti i krenuti ispočetka. Prva prilika joj se ponudila kada ju je najbolji prijatelj pozvao na druženje u njegovu kuću.

Bila je veoma uzbuđena zbog toga što će se družiti s prijateljima, no kad je došla u kuću, shvatila je da njenih prijatelja nema. Naime, svi su bili na jednom vjenčanju. Znala je samo jednu osobu – svojeg najboljeg prijatelja koji je bio zauzet zabavljanjem drugih gostiju. Večer je provodila u kutu na kauču s koktelom i pregledavanjem novosti na mobitelu. Nakon 15-ak minuta, primijetila je muškarca pokraj sebe s kojim je razmijenila osmijeh. Počeli su razgovarati i osjetila je povezanost s njim, piše TOI.

Žena je nastavila svoje svjedočanstvo ovako: "Pili smo i razmišljali što dalje, pa smo odlučili otići na mirnije mjesto da se bolje upoznamo. Otišli smo u jednu od spavaćih soba i sjedili tamo. Ne sjećam se kada je naš razgovor stao. Kad sam se probudila nakon nekoliko sati, bila sam šokirana kad sam vidjela stranca pokraj sebe koji je spavao poput bebe. Bio je to seks za jednu noć i nisam znala što da radim."

Ubrzo je požalila to što je učinila jer je spavala s čovjekom čijeg se imena nije sjećala i bojala se razmišljati o tome što se sve dogodilo nekoliko sati prije. Shvatila je da je ovo bila najgora odluka u njezinu životu. Počela je razmišljati o stvarima kao što su: Što da me je momak odveo na neko osamljeno mjesto bez mog dopuštenja ili da je napravio nešto što bi me fizički ozlijedilo?; Što ako ima spolno prenosive bolesti?

Prije nego što se muškarac probudio, napustila je kuću i odlučila da nikada više neće stupiti u kontakt s njim.

