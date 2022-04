Lav treba slušati druge, Riba će osjetiti iskušenja u ljubavi, a Ovan brojne izazove

OVAN

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne toliko značajnih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Razmislite o svemu.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gledajte gore, a ne dolje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BIK

LJUBAV: Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Volite rad s ljudima, ali sada cijenite prije svega poslove koji su sigurni. Stabilnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. Postajete realniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka ode na plivanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Dobre društvene okolnosti i zanimljivi događaji pratit će vas većinu tjedna. Zato dajte sve od sebe da osigurate kvalitetan odnos s osobom do koje vam je stalo. Bit će malih nervoza i nesporazuma, ali oni su zanemarivi u usporedbi s dobrim utjecajima.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate. Neki će trošiti više od planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se više na zraku i po suncu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Pritisak koji će dolaziti iz drugih područja života povremeno će vam i dalje narušavati inače solidne osobne odnose. Ako pokušate nešto objasniti, nećete se snaći najbolje. Stoga budite tihi i jednostavno volite.

KARIJERA: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će veliku priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Prilika je tu, ali treba ostati na zemlji i biti realan. Slava je uvijek prolazna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte svoje zglobove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV:Vjerojatno još nećete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite s povjerenjem tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama bit će sasvim zadovoljni.

KARIJERA: Uzet ćete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak prema naprijed. Oni koji rade s vama cijenit će vaš trud. Neki će možda već sad dobiti i zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Porast će vam samopouzdanje.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica ili nemir.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi, no svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe. Uspjet ćete.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za financije ili nove sustave koji bi mogli poboljšati prihode u onom što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Nešto će krenuti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte gimnastiku svaki dan.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vaš privatni život ovih će se dana vrtjeti oko vaših prijatelja. Kao da ćete zaboraviti da se može biti i udvoje i potpuno ćete se predavati boravku u grupi. Vaša najdraža osoba mogla bi vam to zamjeriti i osjećati se zanemareno.

KARIJERA: Iz visina vi ćete se tokom ovog tjedna polako spuštati na zemlju. Bit će sve manje sanjarenja, a sve više prizemljenog posla, no ni taj vam neće biti neugodan. Na radnom mjestu će vladati red, rad i disciplina

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima, pa i prema sebi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete živjeti. O vama ovisi da li ćete se okrenuti ka svijetlu ili ka tami.

KARIJERA: Čini se kao da će svanuti, ali nikako da to dočekate. Već vas hvata nestrpljenje da pokažete što sve znate. Još ovaj tjedan bit će potrebno nešto pripremiti ili dovršiti. Zato to učinite polako i sigurno. Kad su temelji dobri, kuća je čvrsta.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite zavidnike i gunđala.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka gotovo cijeli ovaj tjedan Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremit ćete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imat ćete povjerenja u ono što dolazi.

KARIJERA: Kako tjedan bude prolazio, postajat će sve jasnije da ovo što radite ima veći značaj nego što se činilo na početku. To će vas motivirati da radite još žešće i predanije. Ovakva prilike pojavljuje se rijetko, pa bi bila šteta ne iskoristiti je do kraja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne rasipajte svoju energiju.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBA

LJUBAV: Neki bi mogli prolaziti iskušenje tajne ljubavne veze ili svoju naklonost prema nekom skrivati jer tako određuju društvena pravila ponašanja. U svakom slučaju, nećete se lako otvarati. Moralne dvojbe pratit će ovakvo stanje po cijele dane.

KARIJERA: Na poslu će vam i dalje ići dobro. Štoviše, pojačat ćete kontakte i više se angažirati oko suradnika. Neki će otvoriti vrata novim osobama na poslu ili će oni sami biti pozvani nekamo da rade. Izazovi će biti svakodnevni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za one koji trebaju pomoć.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Djevica, Škorpion, Lav