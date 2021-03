Krvarila je između mjesečnica, a liječnici su tvrdili da joj nije ništa: Ubrzo je saznala tešku dijagnozu

Leanne Shields iz Norfolka podijelila je svoju potresnu priču o bolesti - koju nikako nije mogla otkriti.



Djevojka je osjećala bol i pritisak u trbuhu, a mislila je da je problem u plinovima. Stvari su postale ozbiljnije i zabrinula se onda kada je počela krvariti i između menstruacija, ali nakon samo nekoliko pretraga liječnici su rekli da je to posljedica promjene kontracepcijskih pilula.



Sedam mjeseci Leanne je krvarila, a onda je odlučila napraviti detaljne pretrage jer je prestala vjerovati u navedenu dijagnozu. U listopadu 2020. saznala je teške vijesti - ima rak vrata maternice koji je velik sedam centimetara.



Nakon nekoliko mjeseci liječenja i kemoterapije Leanne je saznala još jednu tešku vijesti - ušla je u ranu menopauzu i nikada neće moći imati djecu. Cijela situacija ju je toliko iscrpila da je, kako kaže, razmišljala i o samoubojstvu. Ne može sama sebi oprostiti što nije otišla odmah na pretrage, odnosno PAPA test kojim bi otkrila da nešto nije uredu.

Sada upozorava druge žene da nikako ne zanemaruju svoje zdravlje i da ne odgađaju PAPA test kao i redovan ginekološki pregled. "Uvijek sam mislila da mi to ne treba, da me bolest ne može pogoditi jer sam mlada, a onda kad saznaš ovakvo što, gorko požališ što nisi otišao. Ono što mi se događalo posljednjih nekoliko mjeseci ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju."



"Ako želite imati djecu obavezno radite pretrage da vam se ne bi dogodilo isto što i meni. Imam 29 godina, a prolazim kroz menopauzu", rekla je za The Sun.



Minimalna dob nakon koje žene dobivaju poziv od NHS-a da naprave PAPA test je 25 godina, a od tada bi ga svake tri godine trebale ponoviti. Leanne je, nažalost, dva poziva ignorirala.



"Nisam to učinila jer mi je bilo neugodno da netko drugi gleda moje intimne dijelove. Mislila sam da neću dobiti rak pa mi ne treba ni pretraga."



Mnogo ljudi misli da bi se kod ovako teške bolesti javili razni simptomi, ali u njezinom slučaju nije bilo ničega osim neobičnog osjećaja u trbuhu, poput nadutosti od plinova. "I dalje sam radila i osjećala se relativno normalno. Mislila sam da je sve posljedica kontracepcijskih pilula. Kada su krvarenja postala jača otišla sam liječniku i saznala pravu dijagnozu."



Leanne se trenutno oporavlja, a u travnju je čekaju CT i magnetska rezonancija, koji će otkriti je li njezino liječenje uspjelo.

