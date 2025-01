Kruh vam se brzo pokvari? Evo koji je najbolji način pohrane da vam duže traje

Kruh je glavna namirnica u većini kućanstava, a nalazi se u skoro svakom obroku od doručka do večere. Međutim, često se može brzo pokvariti. To može dovesti do bacanja hrane i nepotrebnih troškova. No, nemojte se uzrujavati jer je stručnjakinja podijelila praktičan trik za pohranu kruha da bi dulje ostao svjež, piše Mirror.

Sophie Carey iz tvrtke Matthews Cotswold Flour rekla je da jednostavno zamrzavanje kruha možda neće biti dovoljno za očuvanje njegove svježine. Carey, menadžerica za razvoj pekarskih proizvoda u tvrtki za proizvodnju brašna, je objasnila da biste kruh trebali dvaput omotati prozirnom folijom, a zatim dodati sloj aluminijske folije oko vanjske strane i tek onda kruh staviti u zamrzivač. Dodala je da je to prvi korak prema uživanju u što svježijem kruhu. Kada svoj kruh izvadite iz zamrzivača, Carey je predložila da ga ostavite na sobnoj temperaturi oko deset minuta, zatim ga malo navlažite vodom i stavite u pećnicu da se peče na 180 stupnjeva svega desetak minuta.

"Kruh će biti svjež kao onog dana kada ste ga kupili", rekla je. Također je upozorila da kruh ne držite u hladnjaku, čak i ako se to na prvi pogled čini kao razumna ideja. "Kruh nikada ne treba čuvati u hladnjaku. Iako niža temperatura hladnjaka usporava rast plijesni, uvjeti u hladnjaku će ubrzati starenje štruce i ona će postati nejestiva prije nego što bi mogla postati pljesniva. To je zbog škroba prisutnog u kruhu koji se ponovno kristalizira kada se ohladi", objasnila je Carey. Najbolja opcija za pohranu kruha je staviti ga u potpuno hermetički zatvorenu posudu i ostaviti na radnoj površini. No, ako kruh ne konzumirate svaki dan, zamrzivač je vjerojatno najbolji izbor za vas.