Krastavci su puni dobrih stvari, no ako ih se jede previše mogu i ozbiljno naštetiti

Mnogima koji žele smršavjeti krastavci su glavni međuobrok, a malo tko ih ne voli salatu na salatu ili sirove; no premda su puni korisnih nutrijenata i jedna od rijetkih namirnica koje potiču hidrataciju, nedavna istraživanja upozoravaju i na njihove negativne učinke.

Zašto je dobro jesti jednu jabuku svaki dan

1. Mogu biti toksični

Studije su pokazale prisutnost toksin, poput kukurbitacina i tetracikličkih triterpenoida u krastavcu, a navodno baš oni izazivaju njihov gorak okus. Istraživanja tako ističu da prevelika konzumacija krastavaca može biti čak i opasna.

2. Pretjerani gubitak tekućine

Sjemenke krastavca izvor su kukurbitina, sastojka za koji se zna da posjeduje diuretička svojstva, a iako blaga, njihov prekomjerni unos može biti štetan. Kada se unesu velikim količinama, ti diuretici uzrokuju prekomjernu eliminaciju tekućine iz tijela, ometajući ravnotežu elektrolita.

3. Nuspojave prekomjernog vitamina C

Vitamin C je element za jačanje imuniteta, a važnu ulogu ima u prevenciji raznih zdravstvenih stanja, uključujući gripu i skorbut. Također je snažan antioksidans, no kad se unese u ekstremno velikim količinama djeluje poput prooksidansa protiv svoje urođene antioksidativne prirode. To izaziva rast i širenje slobodnih radikala i veći rizik od raka, akni, preranog starenja itd.

4. Mogu naštetiti bubrezima

Hiperkalemija je medicinsko stanje koje nastaje zbog prisutnosti visokog sadržaja kalija u tijelu koja u početku vodi do nadutosti, grčeva i plinova, no tanje se s vremenom pogoršava, ometajući učinkovito funkcioniranje bubrega.

5. I srcu...

Krastavac sadrži više od 90% vode, a što je veći unos vode, to je veći i neto volumen krvi. To pak vrši pritisak na krvne žile i srce. koji mogu pretrpjeti neka neželjena oštećenja. Pretjerana prisutnost vode također može stvoriti neravnotežu u razinama elektrolita u krvi, što vodi do čestih glavobolja i otežanog disanja.

6. Alergija na mlijeko

Poljoprivrednici često koriste vosak za premazivanje kože ovog krhkog povrća kako bi ga zaštitili od insekata, kao i od oštećenja pri transportu. Taj se vosak sastoji od brojnih sastojaka, uključujući mliječni kazein, sapune i etilni alkohol, a osobe koje su alergične na mlijeko mogu pokazati alergijsku reakciju i na mliječni kazein.

Ljekarnici upozoravaju: Ove lijekove nikako nemojte piti uz jutarnju kavu