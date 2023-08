Konzumirajte ih češće: Ovih 9 namirnica mogu pomoći u smanjenju celulita!

Gubitak suvišnih kilograma, dijete za mršavljenje, redukcija u prehrani… Sve to načini su kako dovesti svoje tijelo u red i postići lijep izgled. Međutim, čak i kada uspijemo skinuti suvišne kilograme i doći do zdrave kilaže, muku može predstavljati celulit. Celulit se pojavljuje kod osoba s povećanom razinom masnoća, ali i kod mršavih ljudi, piše Eat This Not That.

Ovo predstavlja bolest, nakupljanje posebne vrste masnih stanica na koje se nikakvom dijetom niti fizičkom aktivnošću ne može utjecati. S druge strane, postoji hrana protiv celulita, odnosno ona hrana koja sadrži manje estrogena i tako smanjuje mogućnost nastanka celulita. Iako se tretira prvenstveno kao estetski problem, zapravo je riječ o bolesti jer u kasnijim fazama može biti jako bolan na dodir i potrebno ga je liječiti. Iako rijetko, može se pojaviti i kod muškaraca, no žene imaju oko 30% više masnog tkiva koje nakuplja masti.

Pobjednička strategija za smanjivanje celulita je odrediti na koje načine možete izgubiti tjelesnu masnoću i povećati mišićnu masu. Dodatna težina može učiniti celulit vidljivijim. To vjerojatno znači usredotočenost na stvaranje kalorijskog deficita tamo gdje to ima smisla u vašem životnom stilu, kao što su kontrolirane porcije, manje dodanih ulja ili smanjeni dodani šećeri u vašoj prehrani. To bi se također moglo prevesti kao pojačanje vaše rutine vježbanja kako biste uključili dodatni dan kardiovaskularne aktivnosti ili treninga otpora. Ovo je popis namirnica za koje se istražuje njihova uloga u mogućem smanjenju celulita.

Leća: Leća i druge "mahunarke" (jestive sjemenke mahunarki) poput crnog graha, slanutka ili pinto graha izvrsni su izvori vlakana. Također je utvrđeno da dovode do skromnog gubitka težine kod ljudi koji ih redovito konzumiraju.

Kruške: Kruške su jedno od najvlaknastijih voća. Uz oko 6 grama vlakana po voću srednje veličine, vjerojatno ćete se osjećati sito s manje hrane ako ova hrana uđe u vrijeme užine ili obroka, nadoknađujući tako veće porcije drugdje. Razmislite o usitnjavanju za salatu, umakanju u maslac od kikirikija ili miješanju u zobenu kašu.

Kelj: Redoviti konzumenti tamnog lisnatog povrća bez škroba poput kelja, kao i duboko narančastog ili žutog povrća, utvrđeno je u presječnoj studiji iz 2014. u Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, imaju nižu visceralnu masnoću od onih koji ga ne konzumiraju.

Avokado: Iako je avokado kaloričniji od većine drugih namirnica, može pomoći u poticanju mršavljenja. Žene koje redovito konzumiraju voće i povrće, uključujući avokado, zabilježile su veći gubitak težine u razdoblju od četiri godine od onih koje nisu jele tu hranu.

Gljive: Gljive su meso biljnog carstva. Dajući bogat i pikantan okus gdje god se nalaze, gljive se nalaze u mesnim jelima gdje se miješaju s piletinom ili govedinom kako bi se proširio i okus i hranjivost. Ovo je jednostavan trik za smanjenje kalorija u vašoj sljedećoj pljeskavici za hamburger ili bolonjez umaku, a pritom unutar željenih kalorijskih granica.

Voda: Iako se radi o napitku, a ne o hrani, vodi – ili bilo kojoj niskokaloričnoj verziji poput sokova, poboljšanih vodenih napitaka ili vode s dodatkom voća – ne samo da vam pomaže u održavanju hidratacije, već vam pijenje također pomaže u izbjegavanju celulita. Preporučen je unos od 11,5 šalica vode svaki dan za žene i 15,5 šalica dnevno za muškarce.

Banane: Banane su općenito prepoznate kao izvor kalija, minerala koji je povezan s kontrolom oteklina jer ima obrnut odnos s natrijem. Zadržavanje tekućine zbog visokog unosa soli u prehrani može dovesti do oticanja koja mogu povećati pojavu celulita.

Batat: Ako ste u potrazi za škrobnim povrćem, slatki krumpir je izvrstan izbor, jer pruža neke od najsnažnijih zdravstvenih prednosti, uključujući izvrstan sadržaj vitamina A. Također su bogati kalijem, što može smanjiti vidljivost celulita povezanog s prekomjernim unosom natrija.

