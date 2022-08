Koliko je važan odmor od tjelovježbe? Ova četiri znaka pokazuju da vam je prijeko potreban

Svima je poznato da je redovita tjelovježba ključna za poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja, mišićne snage, pa čak i za povećanje endorfina. Kada imate toliko koristi od svakodnevnog znojenja, može biti teško natjerati se da uzmete slobodan dan. Međutim, ako redovito preskačete dane odmora, vjerojatno činite više štete nego koristi za svoje tijelo, smanjujete dobrobiti vašeg vježbanja i potencijalno se izlažete riziku od ozljeda i iscrpljenosti, piše Mind Body Green.

Da biste ostali zdravi, vrlo je važno da barem jedan dan tjedno odvojite za odmor, Ako primijetite ove znakove, tijelo vam pokušava poručiti da mu je potreban odmor.

Bol ili upala mišića

Iako je bol nakon napornog treninga potpuno normalna i nije uvijek znak da se morate odmoriti, trebali biste obratiti pažnju na sveprisutne bolove koji ne prolaze, osobito ako niste uzeli slobodan dan neko vrijeme. Fizioterapeutkinja Sarah Kostyukovsky, tvrdi da bi to moglo ukazivati na sustavnu upalu uzrokovanu prekomjernim treningom, a to može utjecati i na vašu izvedbu i mogućnost izvođenja na optimalnoj razini.

Pojačani stres

Ako ste se osjećali više pod stresom, i ako ste osjećali veću uznemirenost nego inače, to ne mora biti samo zbog pretrpanog rasporeda. Redovito vježbanje opterećuje tijelo pa je prirodno da vas to s vremenom može iscrpiti. Iako je to možda sjajan način da se riješite stresa, ponekad vam je potreban slobodan dan kako biste se regenerirali i razbistrili glavu.

Vaši treninzi djeluju preteško

Naravno da želite izazivati sami sebe s treninzima, ali ako se vježbe koje općenito možete izvoditi s lakoćom, čine pretjerano teškima, to bi mogao biti način na koji vam tijelo govori da se odmorite. Fizioterapeutkinja objašnjava da tijelu treba barem jedan dan da se oporavi od razgradnje mišića koja prati progresivni trening. No, to ne znači da morate cijeli dan sjediti u krevetu: aktivan odmor koji uključuje šetnju ili vježbanje joge, može biti jednako dobar za vaše tijelo.

Promjene u obrascima spavanja

Ako ste primijetili da morate odspavati tijekom dana ili da idete u krevet sve ranije i ranije, to bi moglo značiti da trebate odmor od vježbanja. Umor zbog nespavanje, utjecat će na vašu razinu energije i tijekom vježbanja, pa se potrudite da dane odmora ugradite u svoju rutinu kako ne biste 'izgorjeli', te kako biste mogli dovršiti trening onako kako želite.

