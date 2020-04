Kod kuće ima 1400 biljaka: Treba mi nekoliko sati da ih sve zalijem

Mnogi vole kod kuće imati biljke i brinuti o njima, ali Joe Balgey iz Britanije posebno uživa u tome. Do te mjere da ih u stanu ima čak 1400, prenosi LADBible.



Brinuti od svim ovim biljkama nije baš mali zadatak za ovog 20-godišnjaka, a kaže kako mu ponekad treba i nekoliko sati da ih sve zalije i uredi. "Svakog jutra kada se probudim i hodam okolo, osjećam se dobro. Nemam niti jednu prostoriju u kojoj nema biljke. Ima ih po stepenicama, blagovaonskom stolu, noćnom ormariću... Uvijek smišljam gdje bih još mogao staviti neku. Imam neke biljke za koje uopće ne znam odakle mi, ne mogu se sjetiti kada sam ih kupio. Mislim da sam pomalo ovisan."

Foto: Joe Balgey

U videu pogledajte kako izgleda njegov dom:

Foto: Joe Balgey

U jednom periodu biljke su blokirale ulazna vrata, a samo je Joe znao kako ući i zaći da ih ne sruši. Ipak je odlučio očistiti taj put od biljaka kako bi ljudi mogli normalno prolaziti. "Dok idete u kupaonicu morat ćete maknuti lišće koje je po putu. U proljeće i ljeto to je najbolja prostorija za biljke jer ima puno svijetla, pa one posebne selim tamo."



Njegova ljubav prema biljkama počela je s 13 godina kada mu je baka dala dio zelenog ljiljana. Od tada je polako počeo polako kupovati i došao do ove kolekcija. Misli da je potrošio oko 3500 funti (31 570 kuna) u posljednih nekoliko godina. "Baka se uvijek ljuti kada kupujem nove, pa ih skrivam u autu dok ne ode spavati kako bi ih prošvercao unutra. Malo se iznervira kada dođe i vidi 30 novih biljaka koje nisu bile tu zadnji put, ali ostatku moje obitelji i prijateljima se sviđa. Smiju mi se, ali na pozitivan način."

Foto: Joe Balgey

"Potrošim nekoliko sati u danu na zaljevanje i hranjenje. Samo prođem kraj njih i znam koju treba zaliti. Jednom sam se probudio u 1 ujutro i pomislio kako moju orhideju treba zaliti."



San mu je otvoriti kafić nalik džungli, ali dok ne skupi dovoljno novaca za pokretanje biznisa uživa u džungli kod kuće.