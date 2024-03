Jeste li već isplanirali koje ćete kolače peći za Uskrs? Pronašli smo za vas Koch – 100 godina stari kolač iz srca Slavonije!

Danima prije blagdana razmišljate koje kolače ispeći za svoje ukućane; one uobičajene, s kojima ne možete pogriješiti jer ih svi već znaju i vole ili razmišljate i o nekom novom receptu. Na jednom izletu u Slavoniju, pronašli smo zanimljiv kolač koji je vjerojatno manje poznat domaćicama u drugim Hrvatskim regijama. No, Slavonke u Županji za njega znaju čak stotinu godina! Naime, u Županji, srcu Šokadija, Šokice su oduvijek pekle puno vrsta kolača, kako su nam rekle na jednoj radionici pripreme kolača, za Božić i Uskrs ih mora biti 'makar' 15 vrsta; da se nađe. U godinama kada dobro rode orasi kolači su bili prave energetske bombe, a kad oraha nije bilo snaša bi se snašla, pričale su nam, pa zamijesila kolače s medom, orasima i kajmakom. Kako god- kolača je moralo biti, a uvijek u kući imate nešto što možete umijesiti, tvrde.

"Pripreme za kolače za blagdane trajale su po nekoliko dana i svaka je šakica imala svoj način pripreme", ispričala nam je Blaženka Filipović suvremena snaša, članica KUD-a Tomislav iz Županje koja je zajedno s Marijom Kobašević zamijesila set uskrsnih kolača. Obje su se složile kako je 'postav' kolača za blagdane uvijek isti te da se recepti prenose s koljena na koljeno. Tako je uvijek na Uskrsnom stolu u Županji i okolici moralo biti Žarbo šnita, Šapa, kiflica s orasima, Mađarica, Išlera, medenjanjaka, Pracni...

"Svaka šakica se pripremi i organizira kad krene s pečenjem kolača kako bi sve stigla. Sitni se kolači počinju prvi peći jer oni mogu stajati duže. Kako se blagdani približavaju počinju se peći Žarbo šnite, Limun šnite, Olga, Čupava Kata i na samom kraju a to mora biti gotovo makar do Velike subote Mađarica ,Bijela pita ,Medena pita... Tako se vrlo brzo popuni tanjur s različitim vrstama kolača. Tako je bilo nekad, tako je i danas. Kreneš s pečenjem tri vrste, a onda ostalo smjese, imam vremena, pa ovaj voli ovo, onaj ono i eto već ste na 15 vrsta kolača", kažu jednoglasno Blaženka i Marija dodajući kako za blagdane, ali i nedjelje u Šokačkom kraju mora biti kolača na stolu. Naravno oni se i dijele, gostima koji dođu u kuću, susjedima s kojima se kolači razmjenjuju, pakiraju se paketići i nose onima koji nemaju. "Uglavnom, ništa ne propadne, sve se pojede", dodaju naše domaćice. Među kolačima koje su pripremile ističe se jedan neuobičajeni, a on ima i svoju priču.

To je Koch – kolač koji je dio nasljeđa kojeg smo mi u Županji dobili pod utjecajem Engleza koji su živjeli u gradu. Naime, oni su donijeli običaje koje su Šokci prihvatili i modificirali na svoj način. U ovom dijelu Srijema prvi se put igrao nogomet, organizirani su plesovi nakon lova, snaše su svoje nošnje ponekad mijenjale 'gospodskim' haljinama od svile. Običaji dalekog svijeta ostavili su svoj trag i u kuharicama pa se tako u vrijeme blagdana, uz tradicionalne kolače na stolu našao i Koch(Reisenkoch)-desert koji se nekad radio u gospodskim kućama, u obiteljima koje su potjecale iz Engleske.

"Moja je baka bila kuharica u jednoj doktorskoj kući u Županji, recept danas star više od 100 godina se našao u njezinoj kuharici, a onda prenoseći se 's koljena na koljeno' dospio je i u moje ruke. Danas se taj kolač radi u puno domaćinstava pa i za Uskrs. Moja je baka u svoju bilježnicu zapisivala recepte koje je sakupljala godinama; nije tu bilo omjera, sve je išlo onako 'od oka'. Ako su se i spominjale neke mjere, to je onda bila šalica. Koliko su te bilježnice ženama nekada bile važne govori i činjenica da su žene u te bilježnice, na rubove stranica znale zapisivati i neke datume i dane koji su im bili važni; poput nečije smrti, rođenja...ima čak i nekih zapisanih stihova", priča nam Blaženka Filipović. Koch – kolač u kojem ima riže, pekmeza, bjelanjka, doista je jedinstven i vrijedi ga kušati.

RECEPT: Koh od riže

1/2 l mlijeka

20 dkg riže

2 žlice šećera

Priprema: Rižu skuhati i staviti na porculanski tanjur kada se prohladi namazati s pekmezom od kajsija.

Pusle

4 žlice pekmeza od kajsije

12 žlica šećera

4 bjelanjka

Priprema: Šećer i pekmez dobro izraditi te postepeno dodavati bjelanjak po bjelanjak ,kada smjesa bude čvrsta poput šauma ,slagati pusle na ohlađenu rižu. U zagrijanu pećnicu staviti Koch na 10 minuta.

