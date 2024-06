Jako ih uzbude: Ove tri riječi ljudi vole čuti tijekom seksa

Biti napaljen nije nešto što uvijek dolazi lako. Nošenje seksi odjeće ili stavljanje romantičnog popisa za reprodukciju može biti dobar početak. Ali ponekad se sve vrti oko prljavog razgovora.

Na vašu sreću, ne morate naučiti nikakvu poeziju, ali možda bi nešto tako jednostavno poput tri riječi moglo poslužiti. Zahvaljujući X-, bivšem Twitteru, ljudi često otvoreno govore o tim stvarima i povremeno dijele svoje savjete o seksu, piše Daily Star.

Nedavno je doktorica ljudske seksualnosti Emily Morse započela zanimljivu temu. "Stvari u krevetu koje vaš partner kaže, a zbog kojih izgubite kontrolu."

I naravno s takvom temom, ljudima nije trebalo dugo da to i podijele. Jedan obožavatelj je napisao: "Oh, sad ću", dok je druga korisnica dodala: "Moja si". treća je osoba komentirala: "Uzmi me." A jedan se korisnik našalio: "Doručak je spreman."

Neki drugi korisnici podijelili su duže rečenice koje vole čuti, poput "stvarno to želiš, zar ne?" "Natjeraj me da vrištim, dušo", dodao je netko drugi.

