'Izgubila sam nevinost sa starijim bratom moje prijateljice. Trebam li joj reći?

- Izgubila sam nevinost sa starijim bratom moje najbolje prijateljice, ali ne znam trebam li joj to reći. Imam 18 godina, a njezin brat 22 godine. Znamo se od osnovne škole, ali njezin brat nikada nam nije pridavao pažnju jer nas je smatrao malom djecom - napisala je jedna djevojka za The Sun.

No, otkako su krenule na fakultet, počele su se družiti s njim. Jednog dana ostali su sami u pubu te su počeli očijukati. Zatim su se i poljubili te je jedna stvar vodila drugoj i završili su u njegovom krevetu.

- Bio je odličan i vrlo nježan prema meni, ali kada sam ga pitala mogu li reći njegovoj sestri o tome, rekao je ne. Iako je uzbudljivo imati tu tajnu između nas, osjećam se loše jer joj ne mogu reći istinu. Što da napravim? - pitala je stručnjakinju.

- Nemojte dopustiti da vas uplete u tajnu vezu. Je li to stvarno što želite od njega? Recite mu da ste se oboje zanijeli, ali svaka vaša veza u budućnosti treba biti poznata svima. Ako želite reći svojoj prijateljici o tome, ta odluka se tiče vas i on vam ne može to zabraniti. Njemu je ovo iskustvo manje važno nego vama. No teško je znati kako će vaša prijateljica reagirati, možda će biti uzrujana. U svakom slučaju, najbolje je da pronađete partnera kojem je stvarno stalo do vas - odgovorila joj je Deidre.

