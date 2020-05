Iz nekih učimo, neki nas čine snažnijima, a neki pročišćavaju: Ovo je čak 6 vrsta snova koje možemo sanjati

Često se ujutro probudite iz sna i imate osjećaj kao da se stvarno dogodio? Ili je u njemu bila neka osoba iz vaše prošlosti? Ponekad su snovi samo snovi, ali ponekad nam pokušavaju nešto reći, pomoći u određenim situacijama. Portal consciousreminder. com donosi čak 6 vrsta snova koje imaju različito značenje - obratite pažnju.



Oni koji nas pročišćavaju

Ima tako nekih dana i događaja koji nas čine emotivnijima, ponekad i do te mjere da to počinje duboko utjecati na nas. Ti snovi nas pročišćuju, pomažu nam da izbacimo loše emocije, da se osjećamo bolje i mirnije.



Oni iz kojih učimo

Moralna lekcija ili skrivena poruka - kako bilo, ovi snovi pojavljuju se kada smo suočeni s nekom dilemom, preprekom ili nekim bitnim pitanjem. Pomažu nam da odaberemo pravi put - ponekad nam to daju do znanja sasvim jasno i logično, a ponekad treba malo dublje razmisliti koja je zapravo bila poruka.

Oni koji rješavaju probleme

Dolaze iz naše podsvijesti gdje se skuplja najviše naših svakodnevnih problema i emocija kroz koje prolazimo, a mi ih uporno zanemarujemo. Kroz snove nam se te stvari vraćaju u misli i pomažu riješiti probleme. Uče nas kako se nositi s njima.



Snovi vrlo intuitivnih ljudi

Prepuni su slutnji i predviđanja jer funkcioniraju na razini intuicije. Govore nam o događajima koji će se tek dogoditi, a česti su kod ljudi s izraženim predosjećajem.



Oni koji vode na duhovno putovanje

Oni nas usmjeravaju u pokušajima da ostanemo na kvalitetnoj duhovnoj razini. Ako skrenemo s pravog puta, ti snovi će nas upozoriti na to. Svatko bi trebao slušati svoje snove jer nam oni pomažu razumjeti što je dobro za našu duhovnost, a što ne.



Oni uzrokovani vanjskim utjecajima

Temelje se na događajima koje smo proživjeli i sadrže dijelove našeg svakodnevnog života. Nisu posebni i često ih se ne sjetimo više tijekom dana.