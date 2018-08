'U Hrvatsku se neću vraćati, tu se turisti osjećaju kao kokoši za čerupanje'

Talijanska nautičarka Irina Nazarova iz Monfalconea objavila je dugačak post na svom Facebook profilu u kojem opisuje zašto je odlučila dići ruke od prekrasne Hrvatske i ne vraćati se tako skoro.

Tvrdi kako za odmor u Hrvatskoj treba imati jako dubok džep i veliku jahtu, jer "jedino tako možete uživati na Jadranu"

Neke stvari koje su još prošle godine bile besplatne, danas se naplaćuju. I koštaju poprilično, zaključuje.

"Hrvatska se bazira na luksuznom odmoru, a mi smo odlučili prekrižiti je s naše liste za buduće odmore. Danas se prosječan turist u Hrvatskoj osjeća kao kokoš za čerupanje."

Pojasnila je kako ove godine treba platiti čak i ako odlučite noćiti na svom brodu i ne koristite nikakve usluge s kopna jer "oni će vas tražiti da platite i za samo zaustavljanje jer taj komad mora je pod privatnom koncesijom, pa plaćate i šutite, čak i ako stignete noću."

Foto: Facebook Foto: Screenshot/Facebook

"Brbinj na sjeveru, Dugi otok, 22.30. Čim smo se privezali na plutaču, pokucali su nam na trup broda kako bi prikupili 45 eura za noć.

Ako ste ove godine odlučili baciti sidro u Verudu i provesti slobodnu noć, bit ćete iznenađeni jer je u susjednoj uvali postavljeno stotinjak plutača i više se ne možete sidriti bez otvaranja novčanika.

Ako ste se odlučili usidriti na otoku Mljetu (prošle godine se nije plaćalo), trebali biste znati kako će vam i za samo pola plivanja doći i naplatiti 600 kuna = 85 eura i uručiti važeću kartu za 24-satni boravak. Opravdat će to pojašnjavajući da je riječ o Nacionalnom parku te da se nemožete usidriti niti 10 minuta. Platit ćete iako niste posjetili Park. Prethodnih godina tjedni ulazak u park iznosio je 15 €, a mogli ste ostati na sidrištu besplatno nekoliko dana. Danas je privilegija boravka tu rezervirana samo za luksuzne jahte i bogate turiste dubokog džepa ili charter flotama. Kakav izbor imamo onda? Otići na ‘slobodni’ vez ispred mnogih restorana gdje će olakšati kreditnu karticu (ali barem uključuje i večeru). Cijene restorana su srednje visoke. Treba paziti i na odabir vina da vas iznos na računu poprilično ne iznenadi. Da ne spomenemo cijene na Kornatima! Dva brancina od 700 g s pečenim krumpirom i vodom u jednom od tamošnjih restorana koštat će vas 120 €. No prije nego se približite muringu ispred restorana, otkriju li da vas je na brodu samo dvoje, a iza vas je motorni brod s 8 ljudi, reći će vam da oni na motornom brodu imaju prednost, jer su već rezervirali. Sve se to događa bez ikakve ljubaznosti, srdačnosti ili opravdanja za moguću pogrešku. U hrvatskom poslovanju nailazimo samo na praktičnost, a zdravom razumu tu jedva da ima mjesta.“

Opisala je razočarana Talijanka i situaciju u Cavtatu...

"Po dolasku u Cavtat potrebno se vezati na rivi. Bez da ikog išta tražite, materijalizirat će se osoba koja ljubazno preuzima konope Vašeg broda kako bi ih privezala na bitvu. ‘Kako lijepo’, pomislite, ovdje su prijateljski ljudi. Čim se privežete, shvatit ćete da ljubazna osoba koja vam je upravo pomogla nije ništa drugo nego lokalni mafijaš (neka vrsta neovlaštenog osoblja za privezivanje brodova) koji će vam naplatiti uslugu koju niste ni tražili i to 100 kuna (15 €). Usudite se ne platiti, bacit će vam konope u more. A onda se hrvatska birokracija pobrinula za plaćanje brojnih taksi policiji, kapetaniji i opet u policiji kojoj treba uplatiti porez na ulaz u zemlju i pristojbu na dopuštenje za plovidbu koja se utrostručila u odnosu na prošlu godinu. Ako se odlučite zaustaviti u Cavtatu, morate pričekati prije nego pristigne mega jahta jer ona ima prioritet. Ako odlučite prenoćiti ovdje, "lovit će vas na rivi i nuditi cijenu od 130 € za noć. ".

Opisala je i kako se šokirala kada su ih na Šolti, gdje su bili na vezu pred restoranom, potjerali jer dolazi oluja. "Tjerati nas na more pred oluju? Ne mogu opisati kako sam se osjećala. Taj menadžer restorana zaista nije normalan. I svaka rasprava s njim je bila suvišna."

"Nažalost, ovakvi primjeri su poprilično česta pojava u Dalmaciji. Iako su Dalmacija i Istra pravi prirodni rajevi na zemlji s jedinstvenom ljepotom, prisiljeni smo napustiti Hrvatsku i dati priliku zemljama poput Italije i Grčke gdje ljudski odnosi nisu definirani dubinom vašeg džepa, zaključila je Irina. "