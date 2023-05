Influencerica pokazala zdravi meni sa svoje svadbe: 'Jesu li gosti kasnije išli u Mcdonald's?'

Influencerica Sam Cutler podijelila je na TikToku detalje o svom nedavnom vjenčanju, a mnogi su kritizirali njen video pod naslovom "što sam jela na dan svog vjenčanja", tvrdeći da je zaljubljenica u fitnes pretjerala sa isključivo zdravim opcijama. Svojim je gostima Cuttler; inače osnivačica stranice The Fit Fatale posvećene zdravom životu i vježbanju; na svadbi poslužila 'gozbu' na kojoj je između ostalog bila i salata od žitarica, kolač bez šećera, pa čak i tablete protiv nadutosti...

"Što sam jela na dan svog vjenčanja kao mladenka koja ne jede gluten ni mliječne proizvode i usmjerena je na zdravlje", objasnila je influencerica već u naslovu videa na TikToku pa nastavila: "Dan sam počela s proteinskim Smoothiejem, a onda me kuma nahranila s malo salate od žitarica. U apartmanu za mladence smo imali veliki pladanj s povrćem, a u vrijeme koktela sam pojela hrpu kamenica i par zalogaja avokada. Glavno je jelo bio losos s puno povrća, a poslastice nisu sadržavale šećer", ispričala je,

Svadbena torta joj je, kaže, bila čokoladna bez glutena, mliječnih proizvoda i šećera, a na stolu su bile ponuđene i kupovne zdrave čokolade bez alergena i s malo šećera. A par je pazio na zdravlje i kad je riječ o alkoholu. "Od alkoholnih sam pića popila samo Cote De Rose rosé jer znam da ima manje od 2g/L šećera i Moet Chandon jer znam da se ta dva pića dobro miješaju", rekla je.

Njen je video prikupio više od 4,2 milijuna pregleda na TikToku, no neki su umjesto svog divljenja, mladenki opsjednutoj zdravljem izrazili svoje suosjećanje; nazvavši je čak i ludom.."Nikad ne bih mogla tako živjeti... Jednostavno previše uživam u dobroj hrani. Bila bih tako nesretna", napisala je jedna pratiteljica.

"U životu postoji toliko toga osim opreza da ne pojedeš slatkiš", dodala je druga. "Bio bih tako gladan na tvom vjenčanju. Definitivno bih otišao ranije i na putu kući stao u McDonalds", komentirao je netko. "Tablete protiv nadutosti na svakom stolu; to mi je najbolje!!!", dodao je pratitelj, no uz brojne se kritike našlo i onih koji su podržali lifestyle influencerice. "Jako me veseli vidjeti kako se uspijevate zdravo hraniti, budući da ni sama ne smijem jesti gluten ni mliječne proizvode", napisala je jedna pratiteljica, a prenio The Sun.

Hit TikTok recept za vegane: Pečena kora od banane im 'glumi' slaninu, biste li probali?