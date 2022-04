'Imam odličan seks s kolegom s posla, ali počinjem se osjećati kao da me iskorištava'

Gubim li vrijeme s muškarcem koji me doživljava samo kao ljubavnicu? S njim radim tri godine i uvijek smo se dobro slagali. Počeli smo seksati prije godinu dana. U početku je bio sjajan govorio mi koliko me želi, iskoristio priliku da me dodirne i poljubi kad god je mogao na poslu. Bila sam tako sretna, ali onda se sve promijenilo – napisala je jedna djevojka za The Sun.

Rekao joj je da mogu biti samo prijatelji s povlasticama i da ne želi da ga voli niti na bilo koji način osjeća nešto prema njemu. Ignorira dosta njezinih poruka i zove je na seks samo kada mu to odgovara.

– Ovaj muškarac je prilično jasno dao do znanja što želi od vas. Nemojte ovo shvatiti kao odbijanje vas. Zvuči kao da se bavi svojim vlastitim problemima. Recite mu da ovakva veza vama ne odgovara. Ako ima ozbiljne osjećaje prema vama, htjet će produbiti odnos. Ako ne, vrijeme je da krenete dalje. Zaslužujete puno bolje – odgovorila joj je Deidre.

