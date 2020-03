Iako imaju manje kalorija, umjetna sladila nisu toliko zdrava - evo i zašto

Provedena su razna istraživanja o umjetnim sladilima kako bi se zaključilo jesu li debljanje, dijabetes, rak i oralne bolesti povezane s konzumacijom istih. Msn.com donosi sve mane umjetnih sladila koje biste trebali znati prije nego ih uvrstite u prehranu.



1. Od njih vaš mozak slabi

Umjetna sladila ometaju funkciju hipokampusa - važne neuronske struktura u mozgovima ljudi i ostalih kralježnjaka. To umanjuje osjetljivost na interceptivne signale, disregulira apetit i tako pojačava unos hrane.



2. Treniraju vaše okusne pupoljke

Ne nužno na dobar način.Budući da umjetna sladila imaju jači intenzitet slatkog okusa u odnosu na prirodne šećere, vi i vaši okusni pupoljci navikavate se na super slatke stvari. Ovo mijenja 'pogled' na slatko kao i smanjuje uživanje u prirodno slatkim namirnicama kao što su voće ili zdrave verzije slatkiša.

3. Uništavaju probavu

Pokazalo se da umjetna sladila loše utječu na prirodnu mikrobiotu crijeva što može dovesti do debljanja i problema s metabolizmom.



4. ... Što pak može dovesti do dijabetesa

Utječu na mikrobiotu, a tako mogu poremetiti i toleranciju na glukozu - raste razina šećera u krvi i postoji rizik od dijabetesa.



5. Zadržavaju se u crijevima

Redovita konzumacija umjetnih sladila kao što su saharin i aspartam može dovesti do abnormalnog nakupljanja različitih bakterija u vašim crijevima. Umjetna sladila naprosto se zadržavaju u vašem probavnom traktu i ne mogu se probaviti.



6. Dovode do prejedanja

Jeste li primjetili da nakon što popijete dijetalni sok tijekom jela, samo jedete sve više? Umjetna sladila 'otvaraju' vaše senzore za slatko, povećavaju inzulin baš kao i kada jedete pravi šećer. To vodi do toga da jedemo i više kalorija nego planirano i iako ih nismo unijeli šećerom, unijeli smo ih ostalim namirnicama. Dolazi do debljanja i rizika od srčanih bolesti.