I jedan hrvatski grad se našao na listi: Disney otkrio popis lokacija koje su inspirirale njihove filmove

Jedna je stvar posjetiti Disneyland u Parizu ili Walt Disney World na Floridi, ali sada Disneyevi fanatici svoju posvećenost mogu podići na sasvim novu razinu. Kako? Proslavljajući svoju 100. obljetnicu, Disney je otkrio svoje tajne i objavio popis od 30 lokacija diljem svijeta koje su inspirirale njegove omiljene filmove, prenosi Metro.

Lokacije se protežu na 13 zemalja diljem Europe, Afrike i Bliskog istoka, a obožavatelji sada mogu posjetiti mjesta koja su inspirirala njihove omiljene filmove. Otkriveno je i da je 41% od 16 44 godine reklo je da bi odabralo svoju destinaciju za vjenčanje iz snova na temelju lokacija koje su inspirirale Disneyeve priče, prema istraživanju tvrtke Walt Disney.

VEZANI ČLANCI:

Vrlo zapetljana priča – Francuska: prepričavanje klasične bajke braće Grimms Rapunzel, bio je veliki hit koji je zaradio 475 milijuna funti diljem svijeta. Inspiracija iza Matovilkinog dvorca, u koji se na kraju vraća kući, dolazi s Mont Saint-Michela u Francuskoj. Mont Saint-Michel u Normandiji jedno je od najposjećenijih odredišta u Francuskoj s 2,5 milijuna posjetitelja godišnje. Stoljećima je bio jedno od glavnih europskih hodočasničkih odredišta, a otok je i na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Foto: Disney

Mala sirena – Hrvatska: Mala sirena, koja je nedavno ponovno adaptirana s Halle Bailey u glavnoj ulozi, bila je pravi hit na blagajnama ranije ove godine. Ali, mnogi od nas starijih sjećat će se originalnog crtića Ariel. Obale na kojima je Ariel nađena naplavljena u filmu iz 1989. inspirirane su Dubrovnikom koji je poznat po starom gradu, drevnim gradskim zidinama i utvrdama koje gledaju na blistavo Jadransko more.

Foto: Disney

Trnoružica – Francuska: Trnoružica je klasična priča o princezi Aurori na koju je zla vila bacila kletvu, zbog koje duboko spava, a može je probuditi samo poljubac prave ljubavi. To je adaptacija bajke braće Grimm, a mjesto radnje je inspirirano zadivljujućom francuskom znamenitošću. Chateau De Saumur inspirirao je dvorac s tornjevima iz filma i izvorno je bio u vlasništvu grofova od Anjoua, a potom kuće Plantagenet. Čak je korišten kao zatvor između 17. i 18. stoljeća, uglavnom za britanske mornare, a nalazi se između Le Mansa i Nantesa.

Foto: Disney

Alisa u zemlji čuda – Velika Britanija: Priča koju su 2010. prepričali Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway i Mia Wasikowska izvorno je adaptirana iz Alisinih avantura u zemlji čudesa Lewisa Carrolla. Savršeno njegovane živice, koje se pojavljuju u animiranom filmu, inspirirane su onima u Great Fostersu u srcu Surreya. Nedaleko od Windsora dom je šarmantnog imanja Tudora koje je prožeto kraljevskom poviješću.

Foto: Disney

Ratatouille – Francuska: Uglavnom smješten u Pariz, Ratatouille je zaradio gotovo 600 milijuna eura diljem svijeta nakon izlaska prateći priču o mladiću i njegovom štakoru s iznimnim kulinarskim vještinama. Ali, ako želite večerati u restoranu koji je inspirirao otmjeni restoran u filmu, ne tražite dalje - to je Le Train Bleu u Gare de Lyonu. Kultni restoran izgrađen je 1900., a bife na kolodvoru (koji je kasnije postao Le Train Bleu 1963.) otvoren je 1901.

Foto: Disney

Pinokio – Njemačka: Temeljena na dječjem romanu Carla Collodija iz 1883., Pinokijeve avanture, priča o drvenoj lutki koja se pretvara u dječaka svima je poznata. Inspiriran je Rothenburgom Ob Der Tauber - gradom u sjevernoj Bavarskoj. To je također bilo poprište za mjuzikl Chitty Chitty Bang Bang. To je dobro očuvan srednjovjekovni grad s prekrasnim zgradama, kamenim ulicama i božićnim sajmovima.

Foto: Disney

Osvetnici: Endgame – Škotska: Ovaj je film zaludio svijet kada se pojavio u kinima, zaradivši ukupno 3 milijarde eura. To ga je učinilo filmom s najvećom zaradom svih vremena do ožujka 2021. U jednom posebnom dijelu filma nalazimo Thora, kojeg glumi Chris Hemsworth, koji se sažalijeva u malom ribarskom mjestu. Nije bilo sumnje da je to bio jedan od najhumorističnijih dijelova filma i ako ste u potrazi za tim neobičnim malim selom u kojem je Thor bio tužan, ne tražite dalje. St. Abbs nalazi se u Berwickshireu u Škotskoj i dobio je ime po Æbbe, Northumbrijskoj princezi iz 7. stoljeća koja se nakon brodoloma uspjela iskrcati i osnovala ženski samostan.

Foto: Disney

Aladdin – Jordan: Aladdin je priča o princezi Jasmine i lopovu, koji je unovačen da vrati čarobnu svjetiljku. Inspirirana pješčanim dinama Wadi Ruma, radnja se nalazi u južnom Jordanu, blizu granice sa Saudijskom Arabijom. Wadi Rum je također poznat kao Mjesečeva dolina i dom je planina poput Jebel Umm Al Ishrin i Jebel Rum.

Foto: Disney

Ledeno kraljevstvo – Norveška: ovaj je film zaradio više od milijardu eura na blagajnama. Priča o Elsi i Anni bila je veliki hit kada je objavljena 2013., a njihov dvorac temelji se na sličnom dvorcu iz Norveške. Tvrđava Akershus nalazi se u Oslu i datira iz 1299. godine, ali je pretvorena u tvrđavu 1592. godine. Ponosi se dvoranama za bankete, Kraljevskim mauzolejem i vladinim sobama za prijeme - s malom povijesnom crkvom u kojoj se nalaze kraljevski sarkofazi.

Foto: Disney

Kralj lavova 1994 – Kenija: Utemeljen na krajoliku Masai Mara u Keniji, zadivljujući krajolik sažima impresivnu prirodu divljine savane. Lokalno je poznato i kao The Mara i prirodni je rezervat uz tanzanijsku granicu. Dom je lavova, geparda, slonova, zebri i nilskih konja, baš kao i u filmu.

Foto: Disney

30 lokacija koje su inspirirale Disneyjeve filmove:

Aladdin (2018): Wadi Rum, Jordan Alisa u zemlji čudesa (1951.): Great Fosters, UK Osvetnici: Doba Ultrona (2015.): Forte Di Bard, Italija Avengers: Endgame (2019.): St. Abbs Village, Berwickshire, Škotska Ljepotica i zvijer (1991.): Chateau De Chambord, Francuska Black Panther (2018): Prirodni rezervat kanjona rijeke Blyde, Južnoafrička Republika Black widow (2021.): Budimpešta, Mađarska Merida Hrabra (2012.): Calanais Standing Stones, Škotska Captain America: Civil War (2016): Zračna luka Leipzig/Halle, Njemačka Cruella (2021.): Liberty, London Ledeno kraljevstvo (2013): Tvrđava Akershus, Norveška Hercules (1997): Olimp, Grčka Indiana Jones i brojčanik sudbine (2023.): Dionizijevo uho, Sicilija Luka (2021): Cinque Terre, Italija Mary Poppins (1964.): Katedrala Svetog Pavla, London Sto i jedan Dalmatinac (1961.): Regent’s Park, London Petar Pan (1953): Big Ben, London Pinokio (1940.): Rothenburg Ob Der Tauber, Njemačka Ratatouille (2007): Le Train Bleu, Francuska Rogue One: Star Wars Story (2016.): plaža s crnim pijeskom Reynisfjara, Island Dvorac Trnoružice u Disneylandu: Dvorac Neuschwanstein, Njemačka Trnoružica (1959): Chateau De Saumur, Francuska Snjeguljica i sedam patuljaka (1937.): Alcazar de Segovia, Španjolska Snjeguljica i sedam patuljaka (1937.): Crna šuma, Njemačka Ratovi zvijezda: Sila se budi (2015.): Skellig Michael, Irska Vrlo zapetljana priča (2010.): Mont Saint-Michel, Francuska Zvonar crkve Notre Dame (1996.): Katedrala Notre-Dame de Paris, Francuska Kralj lavova (1994.): Masai Mara, Kenija Mala sirena (1989): Dubrovnik, Hrvatska Winnie the Pooh (2011.): Ashdown Forest (Hundred Acre Wood), Velika Britanija

Ovo su najpovoljnije europske destinacije za odmor u dvoje - naši susjedi dominiraju ovom listom: