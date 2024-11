HTZ predstavlja ukupnu hrvatsku turističku ponudu na sajmu WTM u Londonu

London je od danas pa iduća dva turističko središte svijeta, a to, dakako ne prolazi bez hrvatskog turističkog prisustva. Hrvatska turistička zajednica tradicionalno početak studenog obilježava predstavljanjem ukupne hrvatske turističke ponude na jednom od najvažnijih svjetskih sajmova turizma - World Travel Market (WTM) koji se održava u Londonu od 5. do 7. studenog. Posebnost ovogodišnjeg nastupa je premijerno predstavljanje novog hrvatskog štanda koji je svojim dizajnom, inovativnim rješenjima, ali i veličinom plijenio pozornost brojnih poslovnih partnera, ali i ostalih posjetitelja. Na sajmu sudjeluje hrvatska turistička delegacija predvođena ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem, kao i hrvatski suizlagači kojih je ove godine na hrvatskom štandu ukupno 23.

Novi dizajn štanda prezentira Hrvatsku kao destinaciju istinske ljepote koja je uspjela sačuvati svoju autentičnost, a njegovoj atraktivnosti doprinose portali velikih dimenzija na čijim se LED ekranima prikazuju hrvatske ljepote, inspirativne lokacije, ljudi, ali i doživljaji kako bi se brojne posjetitelje i poslovne partnere uvelo u hrvatski „koncept ljepote“. Tu su i prepoznatljivi crveno bijeli kvadratići koji su snažno zastupljeni u gornjem dijelu štanda, svojevrsnoj kruni, čime je hrvatski izložbeni prostor još više dobio na prepoznatljivosti i razlikovnosti u odnosu na štandove drugih zemalja. Uz novi izgled štanda u Londonu su premijerno predstavljene i nove uniforme hrvatskih informatora na sajmu.

Foto: HTZ

„Hrvatska na tržištu Velike Britanije ima jako dobru poziciju, što su nam potvrdili i partneri s kojima smo razgovarali, ali i statistički podaci koji nam govore da se ovo tržište nalazi na visokom šestom mjestu inozemnih tržišta s kojih smo u dosadašnjem dijelu godine ostvarili ponajbolji turistički rezultat. Ciljano smo odabrali baš London za predstavljanje novog dizajna štanda kako bi brojnoj publici pokazali dio zaokreta u promociji Hrvatske kao turističke destinacije, a koji je definiran smjernicama našeg novog Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma“, izjavio je direktor Staničić. „Svjesni smo da nam rezultati s britanskog tržišta, posebno prema našim južnim destinacijama, uvelike ovise o kvaliteti zračne povezanosti, pa nam je u fokusu daljnje jačane postojećih aviolinija i proširenje suradnje sa aviokompanijama s naglaskom na pred i posezonu“, zaključio je Staničić napomenuvši kako sudjelovanjem na WTM-u želimo dodatno učvrstiti veze s različitim turoperatorima i medijima koji imaju ključnu ulogu u promoviranju naše zemlje na tržištu Velike Britanije, ali i na globalnoj razini.

Foto: HTZ

Tijekom prvog dana sajma odrađeni su sastanci i susreti s predstavnicima partnera i organizacija kao što su Jet2.com & Jet2Holidays, Britanskim udruženjem putničkih agencija (ABTA), Travel Weekly i dr., a nastavak razgovora s predstavnicima drugih kompanija, kao što su Iberia, EasyJet, CNBC i dr., je na rasporedu tijekom sutrašnjeg dana sajma. Teme razgovora su analiziranje dosadašnjih rezultata suradnje, kao i razmatranje mogućnosti dodatnih unaprjeđenja kako bi hrvatski turizam postizao još bolje rezultate.

„Predstavljanje naše turističke ponude na ovom vodećem međunarodnom događaju dio je aktivnosti kojima se pripremamo za turističku 2025. godinu i ono što vidimo, a što nas posebno veseli jest činjenica kako za Britance, u pogledu putovanja, Hrvatska i dalje kotira kao value for money destinacija. Zato je izuzetno važno da sada i to za ovaj first minute pošaljemo i pravu poruku – da smo destinacija koja pazi na omjer cijene i kvalitete i zbog toga posebno apeliram na turistički sektor da o tome vodi računa. Kada govorimo o sljedećoj godini, cijeli sektor mora uzeti u obzir i činjenicu kako je većina naših emitivnih tržišta u izazovnoj ekonomskoj situaciji, što utječe na turistička kretanja te će samim time politika cijene i kvalitete biti u još većem fokusu, a to nam potvrđuju i mnoga provedena istraživanja o putovanjima sljedeće godine. Također, raste i percepcija Hrvatske kao raznolike destinacije s bogatom kulturnom, prirodnom i gastronomskom baštinom, kao i sve veća zainteresiranost Britanaca za aktivnim odmorom što otvara dodatnu mogućnost za posjet Hrvatskoj i izvan ljetnih mjeseci što nam je izuzetno važno u daljnjem razvoju cjelogodišnjeg turizma“, poručio je ministar Glavina.

Foto: HTZ

Dodajmo kako su britanski turisti tijekom prvih 10 mjeseci ove godine u našoj zemlji ostvarili oko 820 tisuća dolazaka i 4 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od oko 9 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima. Pritom su Britanci najviše noćenja ostvarili u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a gledano po destinacijama u Dubrovniku, Splitu, Konavlima, Župi dubrovačkoj, Zadru i Rovinju.

„Predstavnice ABTA-e zanimala je strategija hrvatskog turizma u narednim godinama, a ono što su saznali od svojih hrvatskih sugovornika u potpunosti se poklapa s njihovim očekivanjima i istraživanjima raspoloženja i preferencija putnika iz Velike Britanije. Nova iskustva, produljenje sezone, skriveni dragulji, odnosno manje poznata odredišta, jaki su motivi putnika koji iz Velike Britanije dolaze u našu zemlju i koju prepoznaju kao prijateljsku, raznoliku ponudom i kvalitetnu, premium destinaciju. S obzirom na značaj i važnu ulogu ABTA-e koja okuplja već 75 godina najkvalitetnije turističke dionike u Velikoj Britaniji, razgovor je bio izuzetno sadržaja i konstruktivan“, smatra Bisera Fabrio, direktorica Predstavništva HTZ-a u Londonu.

Foto: HTZ

Među hrvatskim su izlagačima, između ostalih turističke zajednice Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Zadarske, Šibensko-kninske županije i Kvarnera, TZG Zagreba, TZG Splita, TZG Crikvenice, Croatia Airlines, NP Plitvička jezera i dr. Kao i do sada, na hrvatskom se štandu održala degustacija i promocija vrhunskih hrvatskih vina u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i njihovom platformom Vina mosaica.