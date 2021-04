Htjeli su otkriti spol bebe na zabavi, pa slučajno uzrokovali eksploziju koja je zatresla dio grada

Zabave na kojima se otkriva spol bebe, poznatije kao gender reveal party, sve češće se pripremaju, a kako bi bile sve samo ne uobičajene traže se razni načini otkrivanja spola pred uzvanicima, pa tako neki to naprave pucanjem balona, 'driftanjem' automobilom kako bi iz auspuha izašao dim u boji, vožnjom aviona koji nosi natpis i slično.



Jedan par iz Kingstona, New Hampshire, šokirao je mještane svog grada, ali i one iz sjevernog Massachusettsa kada su na svojoj zabavi otkrili spol bebe - eksplozijom. Ljudi su nazvali policiju i rekli kako sumnjaju da je palo veliko drvo ili je bio jaki potres, a kada je policija stigla na mjesto događaja, utvrdili su da je riječ o eksploziji koju je izazvalo otprilike 80 kilograma Tannerita, eksplozivne smjese koja se obično koristi za vježbanje u sportskom streljaštvu, ali u ovom slučaju korišten je za objavljivanje svima da žena nosi dječaka.

Izašli su prvi rezultati istraživanja DNK djece čiji roditelji su bili izloženi černobilskoj katastrofi:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vlasti su otkrile za tamošnje medije da je muškarac prethodno obavijestio službene osobe o vrsti zabave koju će održati te da planira koristiti Tannerite, ali i da je pronašao sigurnu lokaciju za to. Iako je cijelo vrijeme surađivao s policijom nakon uhićenja, tvrde da neće proći nekažnjeno.



“Njihova zabava čula se u drugim gradovima. Ne bih bila uzrujana da mi je malo konfeta palo u dvorište, ali njihovo ‘otkrivanje’ je treslo moju kuću, kuću susjeda i cijeli grad. Stvarno pretjerano i mislim da trebaju snositi posljedice”, rekla je Sara Taglieri, mještanka.



Još jedna mještanka, Tina Bouraphael, otkrila je za CBS Boston da joj je zbog eksplozije popucala fasada na kući. “Jako se čulo, zatresao mi se cijeli prilaz u kuću. Zaista nepotrebno.”



Iako su se ljudi jako uplašili, UNILAD prenosi da nitko nije ozlijeđen.

Demi Lovato protiv zabava koje otkrivaju spol: 'Ideja da je spol određen genitalijama kosi se sa znanošću'