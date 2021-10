Halloween: "Amerikanizacija" ili još jedan dan za zabavu? Pogledajte što kažu građani!

Noćas se obilježava Noć vještica koja se slavi ukrašavanjem bundeva, raznim igrama, skupljanjem slatkiša po kućama i onim, mnogima najzabavnijim, dijelom - kostimiranjem. Ljudi se oblače u razne likove iz filmova, knjiga, stripova... A poanta je da kostim bude strašan.



Nekima se to sviđa, pa jedva čekaju postati večeras netko drugi i zabaviti se s prijateljima, a neki to smatraju nepotrebnim i neprimjerenim običajem.



Ekipa Večernjeg lista prošetala je gradom i pitala prolaznike kakav je njihov stav.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvi mladić rekao je da nema ništa protiv toga, to je jedno zabavno druženje i "još jedna mogućnost da se mladi pokažu u nekom drugom svjetlu, obuku se u neku masku i da to bude jedna dobra zezancija". Na pitanje slavi li Halloween odgovorio je potvrdno.



Jedna gospođa rekla nam je da joj to i nije baš veseli praznik. Smatra da neku djecu kostimi čak i plaše. Ukrašavanje bundeva joj je jedini pozitivan dio. "Ovo ostalo mislim da je malo previše."



Nekoliko djevojaka ima potpuno različito mišljenje. Dok jedna kaže da ne podržava Noć vještica i da baš nikada ne slavi jer je katolkinja, druga smatra da je to čista amerikanizacija i da se ne bi trebalo slaviti u Hrvatskoj, a treća, pak, kaže da je uvijek za to da se ljudi zabavljaju.

Od tikve se može napraviti prava kraljevska gozba koja miriše na jesen: