Hair Stylist Masterclass - usavršavanje vještina za artiste, stiliste i frizere u modnoj i filmskoj industriji

Make up Učilište Ministry of Beauty, uz ekskluzivnu podršku i suradnju Schwarzkopf Professional ASK akademije, najavljuje premijerni Hair Stylist Masterclass koji će se održati od 4. do 30. lipnja 2018. u Zagrebu, tijekom kojeg će polaznici steći iscrpno znanje stiliziranja kose.

Ovaj četverotjedni Masterclass osmišljen je kako bi proširio paletu usluga osobama u industriji – profesionalcima, kao i amaterima: make-up artistima, stilistima i frizerima. Hair styling postaje neophodna vještina i zvanje gotovo svakog make-up artista, stilista i frizera koji stvara svoje ime u modnoj i filmskoj industriji. Tečaj daje sveobuhvatno znanje te svladavanje tehnika i vještina iz modnih i stilskih epoha (18.-20. st.) do prepoznavanja i svladavanja suvremenih stilova i trendova, te potreba i zahtjeva svih segmenata industrije (modne, filmske i fotografske; kazališta, te evenata i vjenčanja). Iskusni edukatori polaznicima će nizom intenzivnih predavanja i vježbi prenijeti iznimno iskustvo stiliziranja kose – trenda za kojim potreba u svijetu vrtoglavo raste. Uz make-up artiste i modne stiliste, ovaj Masterclass je apsolutni imperativ i za frizere koji svoju vještinu žele nadograditi u tehnikama i aplikaciji stilskog oblikovanja kose i umjetne brade (facial hair).

Edukacija se odvija tijekom 100 nastavnih sati pod vodstvom vrhunskih stručnjaka - Irene Ružić, Lidije Štokić i Silve Stojanović s neprocjenjivim iskustvom usavršavanim na prestižnim međunarodnim akademijama u Milanu, Parizu i Londonu, a ujedno će polaznici moći raditi s vrhunskom paletom Schwarzkopf Professional proizvoda.

Za sve dodatne informacije obratite se putem Ministry of Beauty društvenih mreža ili mailom na silva@ministryofbeauty.eu Upisi su u tijeku, a broj polaznika je ograničen.