Gdje proslaviti najluđu noć u Vinkovcima?

Ulazak u novu godinu veličanstven je trenutak koji predstavlja nove životne početke, čvršće odluke te obilježava svjetliji pogled u budućnost. Iako do proslave Nove godine ima još gotovo dva tjedna, nikada nije prerano započeti s planiranjem najluđeg tuluma u godini kako bi vam upravo ulazak u 2019. ostao u posebnom sjećanju.

Restoran Barun Trenk je za doček 2019. godine pripremio nezaboravan provod uz bogatu ponudu vrhunskih jela i pića u neograničenim količinama. Kako bi zabava potrajala do ranojutarnjih sati za glazbeni dio večeri pobrinut će se Slavoncima najdraži zabavljači – tamburaši, koji su slavonske svadbe i fešte učinili prepoznatljivima u cijeloj zemlji. U novogodišnjoj noći u restoranu Barun Trenk nastupat će tamburaški sastav „Tamburaši za dušu“ koji su, kako im i ime kaže, duša svake zabave, dok će se uvijek ljubazno osoblje restorana pobrinuti da čaše budu pune do jutarnjih sati. Uz to, svi će imati priliku sudjelovati u novogodišnjoj tomboli u kojoj mogu osvojiti vrijedne nagrade poput dva mobitela Samsung Galaxy S8 te vikend putovanje za dvije osobe u apartmanu Sun&Salt u Bibinju, uživati u ponoćnoj zdravici uz novogodišnje želje te brojnim drugim iznenađenjima. Sve ove pogodnosti uključuje all inclusive ponuda restorana Barun Trenk po cijeni od samo 280 kn po osobi, a svoje mjesto možete rezervirati pozivom na broj 091 222 00 67.

Restoran Barun Trenk nalazi se u ulici Stanka Vraza 13a u Vinkovcima, a zbog svoje prostranosti može ugostiti 1200 osoba te čini savršeno mjesto za velike zabave, ali i intimna događanja poput vjenčanja, proslava rođendana i sl., uz kompletnu uslugu hrane, pića i dekoracija. Restoran raspolaže s tri zvučno izolirane dvorane od kojih se svaka može prilagoditi potrebnom broju gostiju, a ispred restorana nalazi se i veliki parking rezerviran isključivo za goste. Osim toga, uspjeh restorana Barun Trenk očituje se u broju gostiju koji svake godine ponovno odabiru restoran kao najbolje mjesto za doček Nove godine. Također, iz godine u godinu sve je veći broj gostiju koji iznova odabiru Barun Trenk za proslave važnih životnih trenutak, što je najbolji dokaz kvalitete usluge i ugodne atmosfere restorana tijekom cijele godine.

Ne propustite najluđi novogodišnji provod i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme!