'Dopustila sam suprugu da me vara, ali njegova navika uništila je drugu obitelj'

– Znala sam da me moj partner vara, ali sam to pustila jer sam mislila da je to samo seks s vremena na vrijeme. No, od tada sam otkrila da je mjesecima imao aferu sa svojom školskom kolegicom. Planira me ostaviti zbog nje i jedino o čemu mogu razmišljati je kako da se osvetim - napisala je jedna žena za The Sun.

Zajedno su 18 godina, ali zadnji put su seks imali prije četiri godine. Izgubila je interes i činilo se da ni njega nije toliko briga. Kasnije je u njegovom novčaniku pronašla kondome, ali nikad mu nije rekla da zna.

– Mogla bih podnijeti da se seksa s drugom ženom ako bi to značilo da me neće ostaviti. Pretpostavila sam da su to samo besmislene afare. Uostalom, svake večeri dolazio je kući. No onda sam saznala da me planira ostaviti za svoju ljubavnicu – nastavila je.

Također je saznala da bi ju suprug već napustio, da muž njegove ljubavnice nema rak te oni sad čekaju dok ne prođe kemoterapiju. Bijesna je i u iskušenju da pošalje poruku njezinom mužu i sve mu ispriča.

– Mnogi ljudi misle da je seks isključivo funkcionalan, ali često u igru ​​unosi emocije. Bojim se da ste mu time što ste zatvorili oči pred partnerovim aferama dali prostora za stvaranje drugih veza. Bit ćete povrijeđeni, ali reći bolesnom mužu ove žene o njihovoj aferi bilo bi samo okrutno. Ako stvarno želite pokušati još jednom sa svojim partnerom, recite mu da ga volite i da želite pokušati ponovno – odgovorila joj je Deidre.

