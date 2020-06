Dodavanjem samo jedne žlice ovih namirnica u prehranu brže ćete gubiti višak kilograma

Gubite razum jer ne možete izgubiti kilograme? Ne biste se trebali brinuti jer će stres samo pogoršati vaše zdravlje i dovesti do debljanja. Za mnoge, gubitak kilograma može biti naporan i stresan zadatak. Uz vježbanje, važno je znati koja je pravilna prehrana za gubitak kilograma, ovisno o tipu vašeg tijela. No dodavanjem samo jedne žlice ovih namirnica vašoj prehrani pomoći će u pojačavanju metabolizma i uravnoteženju šećera, što će dovesti do mršavljenja, prenosi Pinkvilla.

Jabučni ocat

Jabučni ocat povećava osjećaj sitosti, smanjuje vašu želju da jedete između obroka, a njegova sirova, viskozna esencija puna je probiotika koji pomažu za dobivanje zdravijeg i "boljeg" želuca, a to vodi i do gubitka kilograma. Octena kiselina u njemu pomaže u uravnoteženju šećera u tijelu. Za dodavanje u prehranu, svako jutro popijte jabučni ocat pomiješan u toploj vodi.

Đumbir

Đumbir ima termogeničko svojstvo koje poboljšava probavu te pomaže u bržem sagorijevanju kalorija, bez truda i napora. Možete popiti šalicu đumbirovog čaja ili u jelo dodati jednu žlicu đumbirovog praha ili paste.

Lanene sjemenke

Visok udio vlakana u lanenim sjemenkama održava nas punim satima. Također pomaže u pokretanju metabolizma, pospješuje probavu i regulira aktivnosti crijeva. Svi ti čimbenici povezani su s gubitkom kilograma. Najbolji dio je što se lanene sjemenke mogu dodati u bilo koje jelo jer imaju blag okus. Između ostalog, mogu se dodati u smoothieje, shakeove, jogurt, juhe, salate i voćne sokove.

Chia sjemenke

Jeste li znali da dvije žlice chia sjemenki mogu dati 40 posto našeg potrebnog unosa vlakana? One nas dugo zadržavaju punijima, aktiviraju metabolizam i reguliraju pokrete crijeva. Također su prepune bjelančevinama, što je korisno za mršavljenje i pokretanje metabolizma.

Zeleni čaj

Zeleni čaj odličan ja za gubitak viška kilograma. On je prepun nutrijentima i antioksidansima koji poboljšavaju zdravlje te pomažu u rješavanju dodatnih masnoća u tijelu. Samo jedna šalica zelenog čaja dnevno pomoći će u zdravlju i gubitku kilograma.

