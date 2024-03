Djevojka priznala: 'Odglumila sam svaki orgazam sa svojim dečkom u zadnje tri godine'

Gotovo polovica žena glumila je orgazam u krevetu, ali samo zato što je to uobičajeno, ne znači da je dobra ideja. Tako se, savjetnici za odnose, Lauri Collins, javila djevojka koja svoje glumačke vještine koristi već tri godine. U tom razdoblju nijednom nije doživjela vrhunac sa svojim partnerom - a on tog nije ni svjestan, piše Metro.

‘‌Pretvarala sam se da doživljavam orgazam sa svojim dečkom kroz našu trogodišnju vezu. On nema pojma i misli da imamo sjajan seksualni život, a ja znam da bi jako boljelo kad bih mu rekla istinu’, rekla je djevojka, ‘Nedavno sam pročitao članak u kojem piše da neke žene imaju četiri ili pet vrhunaca zaredom, dok bih ja bio zahvalna da imam samo jedan. Znam da bih se trebala prestati pretvarati, ali to radim već toliko dugo da ne znam kako se izvući iz toga’.

‘Pokušala sam raspravljati o orgazmima na apstraktan način, govoreći o drugim ljudima ili pokazujući mu članke o toj temi. Ali, kao da mu ne pada na pamet da ima problem, i samo kaže kako smo sretni što nemamo problema na tom području’, dodaje.

‘Iskreno, mislim da nema pojma o seksu, budući da sam imala prijašnje partnere koji su bili mnogo pustolovniji. Rijetko radimo nešto drugo osim misionarskog položaja, a seks nikada nije spontan ili uzbudljiv. Uvijek je u krevetu, i uvijek je dosadan i predvidljiv. Ponekad traje oko pola sata i jedva čekam da završi’, priznaje, ‘On je tako divan tip na mnogo načina, ali pomisao da ću ostatak života provesti ovako je depresivna’.

‘Zanima me zašto misliš da je na partneru da te dovede do orgazma, a seks je čin između vas dvoje. Možda i on misli da ti samo ležiš i ne želi to reći! Ako tijekom snošaja ne doživite vrhunac, nemojte se žaliti da vaš partner ne 'radi to kako treba'. Preuzmite odgovornost za vlastite seksualne reakcije i recite mu što vas pali, a što ne. Problem s lažiranjem sve ovo vrijeme je taj što ste mu dali ideju da je sve u redu’, savjetuje joj Laura.

‘Budući da očito znate što vas potiče na orgazam, podijelite to znanje s njim; čuvanje tajne nesumnjivo je pridonijelo problemu’, dodaje, ‘Seksualni odgovori variraju i svi vole raznolikost, pa mu samo recite da želite isprobati nešto drugačije. Umjesto da očekujete da vas partner zadovolji, predložite promjene koje će seks učiniti boljim iskustvom za oboje. Ako vam je spavaća soba dosadna, zavedite ga negdje drugdje; jedino pravilo je da oboje uživate’.

‘Samo manji dio žena do orgazma dovede sam snošaj, a kako neki ljudi uživaju u seksu bez vrhunca, nijedno od vas ne bi trebalo svaki put osjećati pritisak da ga postigne. Također možete zatražiti pomoć seksualnog terapeuta koji će vas uputiti u pravom smjeru. Ako ste proveli tri godine zajedno, sigurno ste oboje sretni na druge načine. Za dvoje ljudi koji se vole, rješavanje ovog problema trebalo bi biti lako’, zaključuje Laura.

