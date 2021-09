Djevojka otkrila: Nikada ne nosite slušalice u ušima dok šetate sami, postoji dobar razlog za to

Influencerica s adresom u New Yorku, Aylssa, podijelila je video ozbiljne tematike na TikTok u nadi da će što više djevojaka osvijestiti da nikada ne šetaju po gradu, ako su same, sa slušalicama u ušima.



Iako je svjesna da mnogi to vole jer joj je i samoj do nedavno bilo nezamislivo šetati bez glazbe u ušima, Alyssa je ispričala kako ju je ta navika dovela u životnu opasnost.



Naime, imala je slušalice u ušima pojačane na najjače i gledala je video svoje prijateljice. Kako ništa nije mogla čuti oko sebe, nije primijetila muškarca koji hoda za njom. Na sreću, slučajna prolaznica vidjela je što se događa pa je pokušavala dobiti pažnju Alysse i ukazati joj da se pazi. Dozivala ju je, ali bezuspješno, a naposljetku je pratila i nju i nepoznatog muškarca kako bi spasila influencericu.



Alyssa je tek na ulazu u zgradu primijetila ženu koja joj je pokazala muškarca koji je stajao malo dalje od njih, ozbiljnog izraza lica držeći nepoznati predmet u rukama. Kada je shvatio da su ga vidjele, pobjegao je.



Cijeli slučaj istražuje policija, a Alyssa moli mlade djevojke, ali i mladiće, da nikako ne ponavljaju njezinu pogrešku, prenosi UNILAD.



Osim što vas netko može pratiti, možete stradati u prometu jer ne čujete zvuk automobila i drugih prijevoznih sredstava. Imajte ovu situaciju na umu sljedeći put kada pojačate slušalice do kraja i tako hodate kroz grad.

