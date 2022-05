'Djevojka mi je rekla da ide van s prijateljicom, no našao sam ju ušuškanu u krevetu s bivšim dečkom'

- Djevojka mi je govorila da ide na satove plivanja sa svojom prijateljicom, ali zapravo se šuljala do kuće svog bivšeg dečka. Dolazila bi kući i stavijala svoj mokri kupaći kostim na sušilicu za rublje, a čak bi i sušila kosu. Primijetio sam da me nikada nije htjela poljubiti nakon što bi se vratila s plivanja. Jedne večeri, kada je ona bila na plivanju, otišao sam na bazen gdje je trebala biti, no njenog auta nije uopće bilo ispred. Odvezao sam se do kuće njenog bivšeg dečka i vidio njezin auto ispred. Došuljao sam se do prozora i vidio ih na krevetu kako se maze - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su godinu dana. Upoznali su se u lokalnom volonterskom centru i brzo su se zbližili. Ona je imala dečka s kojim je živjela pet godina, ali privlačnost je bila jako velika. Rekla je da će prekinuti s njim jer ta veza nije bila dobra i nije ga više voljela. Nakon nekoliko mjeseci počeli su spavati skupa, no ona bi se svaki put nakon odnosa istuširala i vratila svom dečku u njihovu kuću. Na Božić je konačno napustila bivšeg dečka i otišla živjeti sa svojim roditeljima, a on je bio presretan jer je to značilo da mogu nesmetano biti zajedno.

- Postao sam sumnjičav prema njenom ponašanju kada bih je nazvao, a ona se nije javljala. Imao sam osjećaj da je s bivšim, a onda je i započela satove plivanja. Prošli tjedan rekla je da ide na plivanje, a kada sam ju nazvao lagala je i rekla da je umjesto toga otišla do druge prijateljice jer je bilo prehladno za kupanje. Nakon što sam ju počeo ispitivati, priznala je da je otišla kod bivšeg jer je morala riješiti neku papirologiju - nastavio je.

Rekla mu je da ga je samo htjela zaštititi i da ga nije namjeravala povrijediti. On se osjeća izdano i ne zna može li joj više ikada vjerovati jer smatra da mu nikada ne bi priznala da ju nije uhvatio.

- U najmanju ruku tvoja djevojka je bila neiskrena i uništila je tvoje povjerenje. Morate odlučiti volite li je dovoljno da pokušate obnoviti svoju vezu. Razgovarajte s njom i objasnite joj zašto se osjećate povrijeđeno, te ju pitajte je li ona spremna biti u predanoj vezi s vama. Recite joj da želite potpunu iskrenost od nje. Također, možda bi si trebali dati rok. Ako joj za tri mjeseca od sada i dalje ne budete vjerovali, možda će biti bolje da odustanete od veze - odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

