'Djevojka i ja se više uopće ne seksamo - zbog njezinog neugodnog mirisa...'

Djevojka i ja smo tri godine zajedno, a nedavno smo se skroz prestali seksati jer se ja zbog njenog mirisa ne mogu prisiliti na seks, napisao je dečko u anonimnom pismu terapeutkinji i kolumnistici Deidre Sanders.

Prošla su, kaže, tri mjeseca otkad su se zadnji put seksali, zbog čega se i ona počinje uzrujavati.

- Nekad smo se seksali barem jednom tjedno, ali sad se ne mogu natjerati jer je najednom 'tamo dolje' počela jako neugodno mirisati - piše 27-godišnjak i dodaje kako ne zna je li ona isto toga svjesna ili ne.

Uvijek je, priča on, pazila na higijenu i tušira se svaki dan pa ne zna zašto joj se to događa, a brine ga i kako bi mogla reagirati ako joj to otvoreno kaže,

- Bojim se njene reakcije i toga da ću je povrijediti, jer mi je jako stalo do nje - napisao je.

Deidre mu je odgovorila da je pohvalno što tako pazi na njene osjećaje, te da će, ako se stvarno vole, ovaj problem sigurno riješiti.

- Ipak, za vaše je seksualno zdravlje bitno da joj date do znanja da ipak postoji problem - dodala je terapeutkinja za The Sun, savjetuje da joj kaže kako ga 'brine njen miris, te da misli da bi trebala osjetiti liječnika'.

