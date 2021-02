'Djevojka i ja ponekad pričamo o seksu s drugim ljudima, ali ja bih volio to zaista probati: Kako da joj kažem?'

- Kada smo djevojka i ja u krevetu razgovaramo o seksu s drugima. Oboje to smatramo uzbudljivim, ali želim još više i to probati za stvarno. Jednom smo otišli na web stranicu za swinganje, ali ona to nije htjela dalje. Kad god je zamolim da pokuša, promijeni temu ili to odbije - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su šest godina i njihov je seksualni život fantastičan, ali tijekom posljednjih nekoliko godina počeo je biti frustriran. Osjeća se kao da propuštam cijeli svijet uzbuđenja pa se sada pita kako da je uključi u svijet swinganja.

- Ako vaša djevojka ne želi probati swinganje, morat ćete to prihvatiti. Nikoga ne treba prisiljavati na bilo što zbog čega mu je neugodno. Uz to, seksanje s ljudima kada ne znate ništa o njihovoj spolnoj povijesti je rizično - odgovorila mu je Deidre.

