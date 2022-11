Djevojka (23) ispričala: 'U vezi sam sa 71-godišnjakom! Kažu mu da gubim vrijeme s njim, ali ja ga volim'

Mlada žena kaže da se sada suočava s dilemom nakon što je njezin mnogo stariji dečko pokrenuo temu braka, usputno ju upitavši bi li to bilo nešto čemu bi ona bila otvorena. Prema riječima 23-godišnjakinje, ona je sa svojim 71-godišnjim dečkom već dvije godine i jako ga voli i brine o njemu, kako prenosi Mirror.

Trenutno je relativno dobrog zdravlja i živi aktivno. Dugovječnost njegovih roditelja, koji su oboje živjeli do svojih devedesetih, dodatno ju je uvjerila da će imati puno vremena zajedno kao bračni par. Potencijalna buduća mladenka ne želi djecu i osjeća se kao da bi njihov brak mogao dobro funkcionirati, međutim, ona ima nekoliko zabrinutosti oko brige koju će jednog dana morati preuzeti.

Objavljujući na Redditu, gdje se javlja pod korisničkim imenom u/cinnamonpenguinss, djevojka je napisala: "Njegova mama ima Alzheimerovu bolest ili demenciju i vrlo je slaba. To me navodi da vjerujem da će doći trenutak u njegovom životu kada će mu biti potrebna dodatna njega. Njegov tata nije imao problema s pamćenjem, ali je doživio moždani udar. On nema djece, pa bih se ja brinula o njemu kad bude stariji. Kako izgleda njegovati ostarjelog partnera, pogotovo ako imate posao/karijeru?”

Ne smeta im velika razlika u godinama, a zbog nje je ostavio ženu nakon 25 godina:

"Malo je čudno planirati kraj braka, ali potpuno vjerujem da je desetljeće ili dva sreće s njim bolje nego da ga nemam. Samo se želim uvjeriti da sam ja ona prava koja će se brinuti o njemu i voljeti ga”, nastavila je.

Mišljenja su bila pomiješana oko toga treba li se udati za njega, a neki su čak tvrdili da bi potratila najbolje godine svog života.

"Prijavljujete se da budete njegova medicinska sestra, a ne njegova žena. Nemojte se ovako sabotirati! Zaslužujete bolje. Nemojte tratiti svoje mlade godine kao sluga. Ovo je užasna ideja”, komentirala je jedna korisnica.

"Ovo će vas oštetiti i unazaditi vas do kraja života, morate poslušati žene koje su napravile istu pogrešku i žale zbog toga jer im je od stresa da su medicinska sestra i sluškinja pozlilo za ostatak života”, glasio je jedan komentar.

Drugi su pak bili više ohrabrujući i pohvalili djevojku što već sad toliko brine o svom dečku.

"Obožavala sam svog muža. Kad bih opet imala vremena znajući da ću ga izgubiti i ništa nisam mogla učiniti, svejedno bih sve ponovila. Čak i da ste s nekim svojih godina, i dalje bi postojala vjerojatnost da će jedno od vas ionako brinuti o drugom na kraju života. Ako ga volite, onda to neće biti prepreka”, otkrila je jedna korisnica.

'Tetovirao' svoju četverogodišnju kćer pa šokirao mnoge: ‘Nije briga što me kritiziraju'