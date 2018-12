Deset razloga zbog kojih ovih blagdana morate posjetiti Provansu

Na sam spomen Provanse, bajkovite francuske regije na jugoistoku zemlje, odmah pomislite na nepregledna polja delikatne lavande. No nikako nećete pogriješiti, ako tu sredozemnu regiju poznatu po najljepšim bojama i mirisima, posjetite ovih blagdana jer ćete imati priliku doživjeti tu magičnu pokrajinu u zimskoj čaroliji što joj daje nevjerojatan šarm. Donosimo vam deset razloga zbog kojih ovih blagdana trebate posjetiti Provansu.

1. Božićni blagdani u Provansi poznatiji kao la calendale (od 4. prosinca - Svete Barbare do 2. veljače - Velike Svijećnice)

Za blagdansku destinaciju odaberite Provansu. Tada imate priliku doživjeti božićne sajmove koji su prepuni zanimljive ponude, ali i upoznati tradicionalne blagdanske običaje. Francuzi iz te pokrajine njeguju običaj Velike večere. Velika večera zapravo je skromna i počiva na simbolici brojeva. Sastoji se od sedam posnih jela , koja mogu uključivati ribu, školjke, jaja, pa i puževe, a serviraju se prije odlaska na ponoćku, s 13 kruščića i 7 vrsta vina, a desert, koji se sastoji od 13 slastica servira se nakon povratka iz crkve, uz kuhano vino. Ako planirate posjetiti Provansu autom, svakako obiđite tradicionalne seoske sajmove.

Foto: Shutterstock

GRAD AIX EN PROVENCE - Ako želite upoznati božićnu bajku, posjetite područje u blizini La Rotonde i Cour Mirabeaua koji su dekorirani tisućama lampica, a izlozi lokalnih trgovina odišu bajkovitošću. Tamo možete razgledati razne rukotvorine, isprobati francuske specijalitete kao i uživati u uličnoj glazbi te jaslicama.

GRAD ARLES - Božićni blagdani tamo se slave uz ulične festivale na kojima dominiraju cirkuski artisti, lutkari, mađioničari, a na kraju se priređuje spektakularni vatromet. Grad je također domaćin Internacionalnog sajma santona - figurica za jaslice. Uz Josipa, Mariju, malog Isusa i tri kralja, među santonima se nalaze i likovi poput pastira, ribara, drvodjelca, berača lavande, staračkog para, gradonačelnika...

2. Carstvo najfinijih parfema

Proizvodnja parfema u Provansi je započela još prije 500 godina, kada su lokalni kožari tražili način kako da njihovi proizvodi miriše privlačnije. I uspjeli su kombinirajući lokalno bilje, ulje i alkohol. Zahvaljujući blagoj klimi, Provansa je idealna za uzgoj ruža, jasmina, lavande, tuberoze i drugih cvjetova koji se koriste u parfemima.

Poznati brend francuske prirodne kozmetike, L'Occitane, svoje mirise inspirirane čudesnom ljepotom ove pokrajine kreira upravo u gradu Manosque u Provansi. Zanimljivo je da svaki miris iz L'Occitanea priča svoju istinitu priču, otkriva legendu ili pjeva pjesmu Provanse. Tako da pri posjetu Provansi ne zaboravite navratiti u mirisni L'Occitane dućan i isprobajte najljepše cvjetne, gurmanske i aromatične note na samom izvoru njihova nastanka.

3. Šarmantna francuska sela i znamenitosti

Foto: Shutterstock

Nekadašnji glavni grad Provanse, grad fontana, zelenila i ležernosti - Aix-en-Provence, rodni je grad slavnog slikara Paula Cézannea. Za sve ljubitelje njegove umjetnosti svakako posjetite Atelier Cezanne te Le Tholonet - Route de Cezanne, gdje je nastala slavna serija slika s temom “Gora Saint Victoire“. U Provansi svakako trebate obići Avignon (srednjovjekovno središte papinske vlasti) koji je pod zaštitom UNESCO-a. Papinski grad kako ga često znaju nazivati smatrao se papinskim odredištem do 13. siječnja 1377. godine. Odlučite li se na dolazak, svakako posjetite Katedralu Notre-Dame des Doms izgrađenu u 12. stoljeću. Gradić Gordes je slikovito mjesto smješteno na brežuljku s impresivnim zidinama i dvorcem i omiljen je motiv slikara iz cijelog svijeta. Nikako nemojte propustiti Arles - grad bogate arhitekture iz rimskog doba koji je inspirirao Van Gogha. U Arlesu se nalazi i Place Forum na kojem se nalazi poznati kafić sa slavne slike Vincenta Van Gogha „Le Café de Nuit“. U gradu Salon de Provence, Nostradamus je napisao svoja „Proročanstva“, a tamo se nalazi i njegova kuća.

4. Azurna obala/ Francuska rivijera

Nica je glavni glad Azurne obale i danas ima oko 350.000 stanovnika. Stari dio grada karakteriziraju uske uličice s kamenim visokim kućama. Novi se dio grada prostire pored obale. Njegovu najupadljiviju odliku predstavljaju široke avenije ukrašene zelenim palmama, raznovrsnim cvijećem i travnjacima. Najprivlačnija od svih je nadaleko čuveno „Englesko šetalište“ gdje su poredani najelitniji hoteli i luksuzne vile. Ova divna ulica pruža se pet kilometara duž zaljeva. Nakon Nice, svakako treba posjetiti Cannes, grad koji je najpoznatiji po filmskom festivalu. Taj se festival prvi put tamo održao 1946. godine. Tu se nalazi i Šetalište slavnih, gdje su mnoge filmske zvijezde ostavile svoje otiske dlanova. Kao turističko središte Cannes se počeo razvijati nakon što je lord Brougham tu sagradio vilu 1839. Naime, taj britanski državnik otkrio je ovo mjesto dok je s kćeri krenuo u Nicu na odmor, ali kako je jugom Francuske vladala kuga, skrenuo je u taj mali ribarski gradić i oduševio se pješčanom plažom. Cannes je najpoznatiji po svojoj 2,5 km dugoj pješčanoj plaži, širokoj 20 m, tj. bulevaru (Boulevard de la Croisette). Na glasu je kao jedna od najljepših svjetskih promenada koju okružuju luksuzni hoteli, galerije, butici i casina.

5. Provansalska vina

Provansa je regija koja ima tisućljetnu tradiciju uzgajanja vinove loze, a posebnu čar doživjet ćete ako za vrijeme zimskih blagdana posjetite tradicionalan vinski podrum u kojem možete kušati njihova slavna rose vina, a uz to će vam domaćini rado poslužiti i najfinije sireve. Od Nice, pa sve do pokrajine Camargue, provansalska vinska cesta vodi od morskih plaža do planina, a zimi je možete istražiti autom. Na njoj se nalazi preko 400 vinograda i vinskih podruma, a poseban je doživljaj u svakoj vinariji degustacija s enološkim stručnjacima.

6. Gastronomija

Foto: Shutterstock

U Provansi se jede puno morskih plodova, svježeg voća, povrća i ribe. Maslinovo ulje jedan je od glavnih sastojaka i to je značajno razlikuje od ostatka francuske kuhinje. Naime, francuska rivijera je jedan od najvećih proizvođača maslinovog ulja u toj zemlji. No, ono po čemu se ova kuhinja posebno ističe su začini i bilje poput lovorova lista, bosiljka, timijana, origana i češnjaka. Iz Nice potječe i slavni ratatouille. Ovo jelo u Francuskoj se obično služi kao prilog, no može biti i zasebno jelo posluženo s rižom, tijestom ili kruhom. Sastoji se od mješavine svježeg povrća i začina.Okrenuta ka moru, Provansa nudi i specijalitete od morskih plodova. Bujon od morskih plodova La Bouillabaisse i sos Anchoiade napravljen od ringlica, maslinova ulja i češnjaka luka, dva su autentična morska jela Provanse.

7. Gostoljubivi domaćini

Francuzi iz Provanse slove kao ljubazni i nenametljivi domaćini koji su uvijek spremni pomoći. Problem je jedino u tome što rijetko tko tamo govori engleski, ali uvijek će se potruditi objasniti vam sve rukama i nogama pritom poprilično glasno galameći na francuskom. Rado će vam se pridružiti u obilasku lokalnih znamenitosti, prirodnih ljepota, a ponudit će vam i neke od svojih tradicionalnih specijaliteta.

8. Chic dućani

Provansa je regija poznata po šarmantnim trgovinama u kojima se prodaju razni suveniri, lokalni proizvodi od maslinova ulja, aromatičnog bilja, tu su mali butici s unikatnom odjećom koju neće nigdje drugdje naći, a u toj francuskoj pokrajini možete uživati i u brojim buvljacima na kojima možete naći sve - od igle do lokomotive i to po povoljnim cijenama. Cjenkanje je prihvatljivo i ako ste im simpatični, Francuzi će vam rado spustiti cijenu. Neodoljivi šarm Provanse doživjet ćete u L'Occitane dućanu koji se nalazi odmah pokraj njihove tvornice i laboratorija u kojima se proizvode vrhunski kozmetički proizvodi.

9. Cool jazz klubovi

Amerikanci su jazzom „zarazili“ Francuze još nakon Prvog svjetskog rata. Pisci poput F. Scott Fitzgeralda voljeli su priređivati jazz zabave za svoje goste, a taj je glazbeni žanr i danas vrlo popularan u Provansi, posebno u Nici. Tamo i danas lokalci najradije odlaze u legendarne male klubove u kojima se pušta jazz, a turisti u njemu mogu uživati na nekom od mnogobrojnih glazbenih festivala.

Foto: Shutterstock

10. Inspiraciju pronađite u planinama

Provansa je bila inspiracija za mnoge umjetnike poput Van Gogha, Chagalla, Cézannea, Matissea... Ljeti će vas očarati nepregledna ljubičasta polja lavande, a tijekom božićnih blagdana upoznajte magične planine koje možete istraživati planinareći. Planine će vas zasigurno inspirirati da napravite prekrasne fotografije s vašeg putovanja koje će izgledati baš kao s razglednica.