Deni Srdoč više neće biti chef restorana Nebo u riječkom Hiltonu Costabelli

Deni Srdoč neće više biti chefom restorana Nebo Restaurant & Lounge by Deni Srdoč u riječkom Hiltonu Costabelli. Zamijenit će ga Gabriela Filca, koja je, kako se navodi u priopćenju hotela, maturantica renomiranog centra izvrsnosti, Ugostiteljske škole Opatija, makpm čega je studirala turizam, a potom se pridružila Deniju Srdoču u lokalnom restoranu Draga di Lovrana. Dalje stoji kako je tijekom proteklih pet godina Gabriela je sastavni dio kuharskog tima Chefa Denija, pokazujući izvanredne vještine, kreativnost i nepokolebljivu predanost izvrsnosti, te je Srdoča pratila i u Hilton. Podsjetimo, upravo je restoranu Draga di Lovrana Srdoč donio prvu Michelinovu zvjezdicu i to kao jedan od najmlađih chefova. U Hiltonovom Nebu postao je prvi hrvatski chef koji je prestižne zvjezdice donio dvama restoranima. U poruci koju je poslao nekolicini odabranih novinara Deni Srdoč rekao je kako se od ove godine događaju male/velike promjene kako bi mladu taletiranu Gabi postavio na bitnu i veliku poziciju a sebi dao mogucnosti za daljnji razvoj.

- Moj dio u Nebu ostaje kakav je kroz sve nove menije i razvoj ekipe ali neću fizički biti prisutan kao do sada. Želja mi je da restoran se razvija u istome smjeru kao i do sada te će kroz moje provjere držati razinu ali ne sumnjam da će to sve funkcionirati u izvrsnom obliku. Što se moje strane tiče tu sam za Nebo ali isto tako želim doživjeti nove izazove i nova razvijanja što nisam mogao jer sam fizički svaki dan u restoranu. Kao što puno kuhara na svijetu ima više restorana pod svojim imenom tako je isto to i meni želja sve dok ne dođem do restorana gdje bih se konačno skrasio za život, poručuje Deni Srdoč.

Ovim je riječima rekao i nešto višer, jer poznato je kako u blizini riječkog Korza ima i bistro Hidden, oblikovan kako želi on i nekolicina bliskih mu ljudi koji s njim rade taj projekt. Po posljednjoj rečenici vidi se kako su mu ambicije znatno veće iako je Hidden na glasu kao jedno od boljih gastro lokacija u Rijeci. Uz to što će u Nebu biti još do 1. travnja, Deni je otkrio i da će se uskoro oženiti dugogodišnjom partnericom Anom koja ga prati i u poslovnim poduhvatima, tako i u Hiddenu.