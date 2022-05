Dečko anonimno: 'Prevario sam djevojku i želim da mi oprosti: Kaže da mi više ne može vjerovati'

Prevara je bila moja najveća pogreška u životu i još ne mogu vjerovati da sam bio tako glup i da sam povrijedio djevojku koja je ljubav mog života. Bili smo u vezi pet godina, a prekinula je sa mnom prije dva mjeseca, nakon što je otkrila da sam imao četveromjesečnu aferu s prijateljicom iz djetinjstva. Naime osjećao sam pritisak da se što prije vjenčamo i imamo djecu, a nisam još bio spreman pa me ta druga djevojka podsjetila kako je to kad se samo zabavljaš i jedno sam vrijeme u tome uživao, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sastajali su se, kaže, tijekom dana u njegovom ili njenom stanu i sve se svodilo isključivo na seks. Njegova je djevojka sve saznala od jednog prijatelja pa ga je izbacila iz zajedničkog stana. Već je nakon nekoliko dana shvatio da je pogriješio i da ju još uvijek jako voli. Slao joj je poruke u kojima joj je pisao da mu nedostaje i pokušavao ju je zvati, no rekla mu je da nije spremna na razgovor s njim.

- Nakon nekog vremena napokon je pristala na razgovor i pozvala me k sebi. Bio sam jako nervozan i kupio sam joj njen omiljeni parfem. Lijepo smo razgovarali i ja sam se ponovno ispričao i pokušao objasniti svoje postupke. Obećao sam joj da sam sada spreman skrasiti se, nakon čega smo se počeli ljubiti i skupa smo spavali. Ipak, poslije toga mi je rekla da mi jednostavno ne može više vjerovati... - nastavio je.

- Vaša bivša djevojka je duboko povrijeđena, i razumljivo, više vam ne vjeruje. Moguće je da će se predomisliti i dati vam drugu priliku. Međutim, nije lako obnoviti povjerenje nakon što se izgubi i morate biti sto posto sigurni da ste zaista spremni na predanost i da vam više neće nedostajati samački život. To znači da trebate biti iskreni prema sebi i prema njoj. Velike geste poput kupovanja darova su besmislene. Vrijeme i trud će joj pokazati da zaista mislite ono što govorite - odgovorila mu je psihoterapeutkinja Deidre.

