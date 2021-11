'Dečko mi je pokazao prsten s kojim će me zaprositi i ne sviđa mi se, trebam li mu reći?'

Jedna se žena nedavno na Mumsnetu požalila kako joj se ne sviđa prsten s kojim je njen dečko planira zaprositi Napisala je kako joj je on pokazao prsten koji joj planira dati i dodala da se 'nadala nečem posebnijem od srebrnog prstena s topazom, što nikako nije po njenom ukusu, a brine se i da materijali neće dugo trajati'.

- To nije moja ideja zaručničkog prstena - napisala je razočarana buduća mladenka i naglasila kako nije riječ o novcu, te da ni ne očekuje da on na prsten potroši mjesečnu plaću, no da ona obožava nakit koji i sama izrađuje, a zaručničko je prstenje obično nešto posebnije i dugotrajnije.

- Topaz je lomljiv, a srebro se lako udubi - dodala je.

Iako joj se, kaže, sviđa što ga je on sam odabrao, razmišlja da mu predloži da skupa odaberu novi, napisala je na Mumsnetu, a mnoge su joj korisnice ponudile svoj savjet.

- Samo budi iskrena, ali nježna... - napisala joj je jedna žena i dodala da mora moći iskreno razgovarati s nekim za kog se planira udati.

- Vjerojatno vam je i pokazao prsten jer želi iskrene povratne informacije, obavezno mu recite jer ćete vi to nositi svaki dan do kraja života - poručila joj je druga, a većina korisnica se s njom složila.

