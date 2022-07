'Dečko me neprestano ostavlja kako bi spavao s drugim ženama, ali ga svejedno volim'

– Bila sam u vrlo kompliciranoj on/off vezi posljednjih pet godina. Imam četverogodišnju kćer sa svojim partnerom i znam da je on pravi za mene bez ikakve sumnje, ali ne može ili ne želi da se obveže. Kad nam se kći rodila, on to nije mogao podnijeti i otišao je živjeti s mamom. Nekoliko smo puta prekidali i on je spavao s drugim ženama tijekom tih prekida – napisala je jedna žena za Mirror.

Dala je sve od sebe kako bi mu olakšala stvari, a kad je riječ o njihovoj kćeri, radi sve sama. No, ništa ne djeluje i ona se boji da će ponovno samo otići bet riječi. Prije nekoliko mjeseci saznala je da se viđa s drugom i da to traje već neko vrijeme. Suočila se s njim i zamolila ga da popravi njihov odnos i on je pristao, ali stvari nisu bile dobre.

– Nikada ne misli na mene i na ono što trebam i želim, sve se vrti oko njega. Nismo baš prijatelji i nikad me ne podržava. Čini se da se naš odnos uglavnom temelji na seksu. Nepotrebno je reći da ga svi moji prijatelji strastveno mrze i voljela bih da mu kažem da spakira kofere, ali ga i dalje volim. – nastavila je.

– Zašto se pokušavate uhvatiti za ovog čovjeka koji očito očajnički želi pobjeći svakom prilikom? Ako vam ne može dati ono što trebate i što zaslužujete, onda je vrijeme da odete. Mislim da to znate, ali teško je prekinuti vezu ako još uvijek gajite jake osjećaje prema nekome. Nikada mu nećete moći vjerovati i nikada se nećete moći osloniti na njega, je li to ono što stvarno želite? Ako se sada prema vama odnosi s tako malo obzira, kakav će partner biti u budućnosti? On i dalje može biti otac vašoj kćeri, ali mislim da nema ono što je potrebno da vam bude partner – odgovorila joj je stručnjakinja za veze Coleen Nolan.

