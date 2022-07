Kod nas ljetuju njemački i austrijski ministri, a Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Owen Wilson snimaju filmove

Maruni, maruni, maruni. Maruni su tu u Medveji sve. Ovo malo mjesto na Kvarneru, do kojeg se stiže nakon vrtuljka po zavojima od Voloskog, Opatije, Ičića, Ike i Lovrana, i zove se po marunu. Veja je lišće na starohrvatskom, a marun se skladištio među lišćem, med vejom. I sad se tu u mjestu od 122 stanovnika svašta događa; dolaze članovi austrijskih i njemačkih vlada, šeću se u mokrim kupaćim gaćicama. Na plažama su tu navikli i na ruske oligarhe, znaju u mjestu sresti i vrtoglavo bogate poput Dietricha Mateschitza, šefa Red Bulla. Pa i čovjek koji je pisao Schengenski sporazum ljetuje u – Medveji. Ovdje su u Konzum išli i Todorići, koji su tu u zlatno doba imali vilu. Hollywoodske zvijezde da ne spominjemo. Idemo redom. Od maruna.

Toni do Španskog – trči

– Cezar se još nije rodio, a mi smo sadili marune! A prije nego što je Kolumbo otkrio Ameriku, mi smo živjeli od prodaje maruna. Nije tad bilo ni krumpira ni kukuruza ni duhana, samo maruni – kažu nam domaći u kafiću na plaži pa nastavljaju:

– Vidi, kad je naša prapranona pitala prapradjeda "Kamo 'reš?", on bi rekao "Ren zdolun med veje". Idem dolje među lišće po marune. A naše su familije tu i više od 500 godina. A što se Kolumba tiče, sve O. K., ali bolje da duhan nije tamo pronašao – govore i gase cigaretu. Ljeti je ovdje znalo biti i pet tisuća turista u zlatno doba današnjeg Auto-kampa Medveja. Na jednog domaćeg – 50 turista.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 4.7.2022.., Rijeka - Turisticka patrola Medveja. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

– Danas je turista i manje, ali ih i dalje itekako ima. Barem deset na jednog Medvejanina. A zimi, zimi nema ni kafića, na kavu idemo do Lovrana. U mjestu nema ni pošte, ima tek Konzum te, gore, konoba Kali. Ostalo je sve – mir.

Društveno i sportski najaktivniji mještanin Medveje je Toni Družeta (41), ultramaratonac koji bi od Medveje do Zagreba lako mogao – dotrčati.

– Od Španskog do Medveje je 200 kilometara, to bih ja odradio za 18 sati. Ali to mi je prelagano! Nije uzbudljivo, nema uzbrdica. Meni je gušt otići na Mont Blanc, otrčati utrku od 170 kilometara, 37 sati bez spavanja. I to je 10.000 metara visinske razlike, kao da sam sedam puta otrčao gore do Učke i natrag. A najviše snage na utrkama daje mi smokvenjak koji radi prijatelj Ante Bistre – kaže Toni pa dodaje:

– Do HNK u Rijeci ja otrčim za sat i 20 minuta...

Bio je i donačelnik općine, brine se o kraju. Hvale ga i domaći koji kažu:

– Mir i tišina, to je naš forte. Remeti ga tu i tamo koji Bentley koji prođe mjestom, ali to kratko traje, začas se zvuk smiri. A štos je da ovdje, u 500 koraka, od plaže možete doći do šume. Biti sami, pa čak i vrištati u šumi. Izbaciti sav stres. Možete se izderati na šefa koji nije blizu te se opušteni, oslobođeni od stresa, vratiti na plažu sretni. A bili ste tek nekoliko koraka dalje u prirodi, u hladovini, kao da ste gore u Sungeru kod Mrkoplja.

Toni, koji poznaje svaki centimetar mjesta, kaže:

– Imamo penjačke stijene gore "Pod uporicu", za koje bolje znaju Francuzi, Česi, Slovaci, Austrijanci ili Nijemci nego mi tu domaći. Iznad autokampa je jedno od najpoznatijih penjališta u Europi. Pa sve vam govori da je na penjačkom vodiču koji ima 200 stranica sa svim mogućim usponima na naslovnici fotografija – upravo našeg u Medveji! – govori Toni.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 4.7.2022.., Rijeka - Turisticka patrola Medveja. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

Noć za 21.500 kuna

Medveja krije i Villu Auru, vrhunsku modernu vilu s bazenom i dvije tisuće kvadrata okućnice, koja je s cijenom od 21.500 kuna za noć vjerojatno jedan od najskupljih smještaja na Jadranu.

– Ne vadite lovu, nema mjesta, sve je bukirano već – kažu domaći. U toj su vili snimani deseci hollywoodskih i europskih produkcija. Snimali su tu u mjestu Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Owen Wilson, nastajale su razne Netflixove serije, bio je i Amazon, njemački RTL u toj je kući snimao "Temptation Island"... A zašto baš u Medveji? Pa tu ih nitko ne uznemirava. Domaći ionako imaju svog posla preko glave. Lako njima za ultrabogataše. O marunu se oni brinu.

OCJENE Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 8 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 9 Događanja 7 Opskrbljenost 7 Autohtonost 9 Opći dojam 7 UKUPNA OCJENA 86