"Dečko i ja planiramo brak, ali se on boji da bih ja mogla upoznati neku ženu koja će mi se svidjeti"

Moj mi je partner nedavno priznao da mu smeta moja seksualnost; kako ozbiljno razgovaramo o braku, rekao mi je da ga brine hoću li ja kasnije nekad upoznati ženu. On je straight, a ja sam biseksualna i prva sam takva žena s kojom je bio, napisala je djevojka anonimno seks terapeutu i Men's Health kolumnistu, Zacharyju Zaneu.

"Nikada nisam bila u ozbiljnoj vezi sa ženom i imam mnoštvo razloga zašto nikada nisam ni htjela, no volim seks s njima i on je toga svjestan. Nikada nismo ni mislili da je naša veza monogamna, ali sad mu to odjednom smeta".

"Sve u svemu, moj jedini odgovor njemu bio je da nitko ne može predvidjeti budućnost i da ja to ne mogu kod sebe promijeniti. Postoji li bolji način da to riješim? Vjerujem da on traži nekakvu potvrdu, ali postoje li drugi načini na koje mu mogu dokazati svoju predanost?", pitala je.

"Razumijem zabrinutost vašeg partnera, kao i to kako se on osjeća. Jeste li zaljubljeni u njega? Nigdje ne spominjete što zapravo osjećate prema njemu...", odgovara terapeut.

Isto tako, kaže, nigdje u svom pitanju ne opovrgava da bi nekad mogla imati vezu i sa ženom.

"Istina je da nitko ne može predvidjeti budućnost, ali koliko ste sada iskreni prema sebi i svom partneru?", pitao je i preporučio da njih dvoje odu na terapiju za parove i dođu do odgovora na ta pitanja.

"Ako mu želite pokazati da vam je stalo, isplanirajte nekoliko večernjih izlazaka na kojima će on biti prioritet, i vodite intimnije, dublje razgovore. Dajte mu do znanja koliko ga volite, recite mu što to volite u vezi njega, koliko ga smatrate seksi, itd. Ne mislim da je njemu nelagodno zbog vaše seksualnosti već zbog toga što ste više fokusirani na to nego na njega s kojim ste trenutno. Ako ga volite, počnite mu to i pokazivati; više nego što ste meni pokazali u svom pitanju...", zaključuje Zane.

