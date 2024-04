Da lakše zaspite: Ove mirise trebate izbjegavati u vašoj spavaćoj sobi ako želite dobar san

Od zamračivanja roleta do bijele buke, činimo sve što možemo kako bismo stvorili savršeno okruženje za spavanje. Ali vrlo je vjerojatno da niste razmišljali o tome kako miriše vaša spavaća soba. Ispostavilo se da mirisi koje njušite dok pokušavate utonuti u san mogu imati veliki utjecaj na količinu i kvalitetu vašeg sna. Postoje neki mirisi koji nas mogu učiniti budnijima, dok su drugi ekvivalent uspavanki, piše Metro.

Hannah Chapman, osnivačica Ava May Aromas, udružila se s Carlie Gasia, trenericom znanosti o spavanju, kako bi sve objasnila. "Neki vas mirisi mogu učiniti budnijima, poput citrusa i peperminta. Pepermint ima oštru, osvježavajuću aromu i dokazano je da njegov miris povećava budnost i fokus. To je zato što se vjeruje da mirisi mente stimuliraju hipokampus, dio mozga koji je odgovoran za pamćenje i budnost. Citrusi također stimuliraju ovaj dio mozga – s mirisima limuna, limete, naranče i grejpa također se smatra da imaju okrepljujući učinak na razinu tjeskobe i cjelokupno stanje uma", objasnile su.

I znanost to potvrđuje. Studija iz 2008. na Sveučilištu Cincinnati istraživala je utjecaj biljnih eteričnih ulja na kogniciju i raspoloženje. Istraživači su raspršili paprenu metvicu u sobi s ispitanicima i otkrili da povećava budnost. A studija jezuitskog sveučilišta Wheeling koja je uključivala vozače pokazala je da miris paprene metvice ili cimeta čini one za volanom budnijima. Mirisi citrusa, poput limuna i naranče, poznati su po svojim okrepljujućim svojstvima, savršenim za pomoć da se osjećate puni energije. Međutim, na isti način na koji nas neki mirisi ohrabruju, drugi nas opuštaju i smiruju.

"Vaš je osjet mirisa vrlo usko povezan s dijelom mozga, limbičkim sustavom, koji je odgovoran za emocije i pamćenje. Kako je limbički sustav povezan sa žlijezdama koje otpuštaju hormone, sve to može utjecati na naš živčani sustav i razine stresa. To znači da određeni mirisi mogu imati umirujući učinak. Mirisi, poput lavande, muškatnog oraščića i bergamota, djeluju opuštajuće", rekao je Jonny Webber, s PerfumeDirect.com. Hannah predlaže korištenje eteričnih ulja u vašoj noćnoj rutini. "Dodavanje određenih mirisa vašoj rutini spavanja, bilo da se radi o lokalnoj uporabi eteričnih ulja ili kroz uljni difuzor, može biti korisno", kaže ona. "Prvo je važno odabrati miris koji će vam biti ugodan i opuštajući jer je to osobni izbor. Integriranje istog mirisa više puta može biti korisno jer će nakon nekog vremena vaš mozak povezati miris sa snom i opuštanjem"; dodaje. Mirisi koji će vam pomoći da zaspite:

Lavanda: Dr. Chris Etheridge, vodeći stručnjak za ljekovito bilje i stručnjak za eterična ulja za Puressentiel, ispričao je o njegovim prednostima u spavaćoj sobi. "Dokazano je da ovo ulje povećava aktivnost theta i alfa moždanih valova", objasnio je. "Alfa valovi povezani su s kognitivnom izvedbom, smirenošću i koordinacijom, dok je theta aktivnost više za nas u opuštenom stanju za sanjarenje ili dopuštanje mašti da luta, oslobađajući se stresa i smanjujući uznemirenost i tjeskobu."

Kamilica: Dr Chris je rekao: "Postoje tri vrste mišića u ljudskom tijelu — skeletni (dobrovoljni pokreti poput udova), srčani (srce) i glatki (nevoljni pokreti poput pluća i krvnih žila). Kada se udiše, može ublažiti crijeva od stvari kao što su grčevi, sniziti krvni tlak jer opušta mišiće krvnih žila i može pomoći u opuštanju pluća što olakšava disanje tijekom kašlja i prehlade te kod astme."

Sandalovina: Hannah Chapman kaže da vam ulje sandalovine, iz vrste indijskog drveta, može pomoći da se opustite: "Sandalovina je umirujući miris koji ima sedativne učinke", kaže ona. "Može poboljšati san, jer vam može pomoći da se opustite i smirite."

Vanilija: Popularan miris u svijećama, parfemima i proizvodima za kupanje i tijelo, vanilija je korisna i za san. Hannah kaže: "Vanilija je također odlična za noćno opuštanje. Vanilija se koristila za smirivanje živčanog sustava i za ublažavanje depresije i tjeskobe."

