Čudesan je: Baby puder otjerat će mrave i pomoći otpetljati nakit

Baby puder može vam dobro doći u raznim situacijama s kojima se susrećemo gotovo svakodnevno, pa bi bilo dobro da ga uvijek imate kod kuće. Osim što kožu vaše bebe čini mekom i što fino miriši, jedan je od jeftinijih proizvoda kojim možete zamijeniti puno stvari. Pink Villa otkriva i koje su to.



Neugodan miris cipela

Cipele nakon nekog vremena mogu poprimiti zaista neugodan miris, pogotovo ako vam se jače znoje stopala - stvaraju se bakterije. Kako biste se riješili toga, posipajte malo baby pudera u cipele navečer, a ujutro će biti svježe i bez ikakvih neugodnih mirisa.



Mravi u kući

Ako vam se u domu stvaraju mravi, baby puder može spasiti situaciju. Posipajte ga u obliku kruga u blizini mjesta gdje se skupljaju ili točno na to mjesto i gledajte kako ih se lako rješavate u kratkom roku.



Njega kože

Popucale pete i suhi dijelovi kože? Utrljajte malo baby pudera na ta područja kako biste ublažili iritaciju.

Svježina ormara

Odjeća zna poprimiti onaj ustajali miris u ormaru, pogotovo kada stoji cijelu sezonu. Kako biste to uklonili, stavite malo pudera u staklenku i ostavite u ormaru nekoliko sati ili preko noći. On će upiti neugodne mirise.



Dulje trajanje ruža na usnama

Nakon što nanesete jedan sloj ruža, stavite maramicu preko i napudrajte s četkicom, a zatim stavite još jedan sloj ruža. Trajat će puno dulje.



Trepavice

Isto kao s ružem, između dva sloja maskare stavite tanki sloj pudera na trepavice. Bit će gušće i duže, a i puder će spriječiti da se maskara razmaže.



Suhi šampon

Stavite puder na korijen kose, protresite rukama. Upit će ulja s kose i tjemena, ali i pružiti volumen vašoj kosi.



Zapetljane ogrlice

Može biti frustrirajuće kada želite staviti određeni nakit, a on se zapetljao. Otpetljavanje zna i potrajati jer ne želite, naravno, ništa potrgati. Kada se idući put nađete u toj situaciji, stavite malo pudera na ogrlice kako biste ih opustili i lagano otpetljajte.