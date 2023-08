Čim se probudite uzimate telefon u ruke? Evo što je bolje raditi umjesto toga!

Provjeravanje telefona odmah nakon buđenja može dovesti do lošeg početka dana, jer vas može zatrpati obavijestima na koje nije potreban hitan odgovor. Umjesto da provjeravate svoj telefon, pokušajte uključiti svoj mozak na zdrav način čitanjem knjige, prakticiranjem meditacije, izlaskom van, provođenjem vremena s voljenima ili vježbanjem, piše Make Use Of.

Druge alternative jutarnjem provjeravanju telefona uključuju bilježenje vaših misli i postavljanje ciljeva za dan, što vam može pomoći da započnete dan čistog uma i usredotočite se na ono što je važno. Kada provjerite svoj telefon odmah nakon buđenja, može vam pripremiti loš dan. Umjesto da lagano uđete u dan, razbuđujete svoj mozak kada provjeravate svijetli zaslon i pregledavate sve svoje neotvorene obavijesti.

Neke od tih jutarnjih obavijesti mogu uključivati ​​e-poruku od vašeg šefa u vezi s pogreškom koju ste napravili, poruku od prijatelja koji vas podsjeća na večeru te večeri ili podsjetnik na predstojeći račun. Zbog svih tih obavijesti možete se osjećati kao da ste već u zaostatku kada još niste ni ustali iz kreveta—a sve te obavijesti ne zahtijevaju vaš trenutni odgovor. Zato si dajte malo vremena za ujutro i isprobajte jednu od ovih alternativa prije nego što provjerite svoj telefon kad se probudite.

Čitajte knjigu, novine ili časopis: Iako i čitanje ujutro može negativno utjecati na vaše osjećaje, ono je općenito bolji izbor nego korištenje mobitela. Pogotovo ako se ubacite u izmišljeni svijet romana ili pročitate neku uzbudljivu i motivirajuću publicistiku.

Meditirajte: Započinjanje dana meditacijom može vam pomoći da s lakoćom rješavate teške situacije tijekom dana, svaki dan. Možete jednostavno zatvoriti oči i meditirati u tišini nekoliko minuta ili možete pratiti vođenu sesiju meditacije. Postoje programi za meditaciju putem Netflixa, YouTubea, pa i aplikacije za vaš pametni telefon (iako ga želite izbjeći ujutro). Odlučite li ga ipak upogoniti u ovu svrhu, aktivirajte značajku 'Zabrana ometanja'

Prošetajte: Jedan od najboljih načina za brzo podizanje razine energije ujutro. Čak i ako vani nije lijepo vrijeme, promatranje što se oko vas događa bit će korisno i osvježavajuće. Šetnje ne moraju biti ni duge. Ako nemate puno vremena, dovoljno je na kratko udahnuti svjež zrak i baciti pogled na okolinu.

Provedite vrijeme s bliskim vam i dragim osobama: Umjesto pametnog telefona, popričajte s djecom i partner(ic)om. Razgovarajte dok pripremate doručak, pakirate ručak i pripremate se za dan. Probudite li se dovoljno rano, možete odigrati zajedno i neku zabavnu igru na ploči ili TV-u.

Vježbajte: U početku će vam možda biti teško uključiti fizičku aktivnost u svoju jutarnju rutinu. Ali, nakon što dosljedno vježbate ujutro tijekom tjedan dana, mogli biste imati više energije tijekom dana i biti pozitivniji. Možete trčati vani, hodati po traci kod kuće dok gledate svoju omiljenu TV emisiju ili vježbati laganu jogu. Ako vam to odgovara, pustite glazbu koja će vas motivirati i plešite 10 do 15 minuta.

Zapišite svoje misli u dnevnik: Pisanje misli u dnevnik je terapeutsko i lakše je uspostaviti veze između svojih misli i djela kada ih možete vidjeti zapisane. Ako ste tip osobe koja voli olovku i papir, pronađite prazan dnevnik u svojoj kući ili se uputite u trgovinu kupiti novi. Naravno, možete to učiniti i digitalno, ako želite. Ako vam je potrebna dodatna pomoć da smislite što ćete pisati, možete kupiti dnevnik s uputama za pisanje, potražiti neke upute i zapisati ih u svoj dnevnik za buduće dane ili koristiti aplikaciju za digitalni dnevnik koja dolazi s dnevnim uputama.

Postavite ciljeve za dan: Postavljanje osobnih i radnih ciljeva za dan prije provjere telefona omogućuje vam da to učinite čistog uma i bez utjecaja drugih. Zapišite što biste željeli postići tijekom dana, ostavite vremena za poslove koje ne možete u tom trenutku predvidjeti ili sastanke koji se mogu pojaviti tijekom dana.

