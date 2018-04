Često je zamijene za djevojku njena sina, a evo i zašto

Shimmi Munshi žena je koju često zamijene za djevojku njena sina iako ima 41 godinu.

Tvrdi kako je prestala stariti kada je imala 20 godina, a u toj dobi je rodila i svoje jedino dijete.

"Uvijek sam izgledala mlađe", rekla je Shimmi koju često traže za savjet kako ostati mlad. Tvrdi kako sve njene prijateljice stare, a njoj se čini kao da postaje sve mlađe i nije joj jasno zašto, piše Metro.

Shimmi je samohrana majka koja je nakon rođenja sina moraka uskladiti i posao i majčinstvo i bilo je to vrlo stresno razdoblje u njenom životu, a sada bi sav taj stres već trebao ostaviti trag na njenom licu i koži, smatra Shimmi. No, to se nije dogodilo. Prijatelji su primijetili kako Shimmi ne stari, dapače, izgleda kao da postaje sve mlađa.

Tvrdi kako se nikada nije podvrgla operaciji, a svoju kožu ne njeguje nikakvim posebnim tretmanima, no brine o svom zdravlju pa ne puši, ne pije alkohol i pije zeleni čaj. Vježba i pije dosta vode. Smatra kako je tajna njenog izgleda u genima jer su i njeni roditelji u kasnijoj životnoj dobi izgledali odlično.

Njen mladolik izgled još je veće iznenađenje s obzirom da Shimmi boluje od gastropareze, poremećaja rada želuca pri kojem se hrana sporije potiskuje u dvanaesnik,često povraća i često je u bolnici.

"Nažalost, nemam nikakvu tajnu ili recept kako sačuvati mladolik izgled. Nadam se samo da ću u dobi od 80 i dalje zadržati izgled 30- godišnjakinje".