Čekaju se bolja vremena: Dva dana prije vjenčanja, sve je morala otkazati

"Ne možemo organzirati sporovod", kaže Nils Van den Bossche za buzzfeednews.com koji je izgubio oca. "Razumijem opasnost virusa, ali u isto vrijeme ljudi idu na posao, a događaj od sto ljudi, prijatelja i obitelji, nije dozvoljen?!"



Dana 3. ožujka Gerd Van den Bossche (51) umro je od srčanog udara na radnom mjestu. Posljednjih 10 dana njegova majka i kćer pokušavaju isplanirati pogreb. Prvo je to trebalo biti veliko okupljanje od negdje 200 ljudi, ali onda je koronavirus stigao i u Belgiju, a njihova vlada je uvela drastične mjere opreza. Nilsova obitelj je svega 24 sata prije nego što su trebali održati počast ocu dobila poziv da moraju sve otkazati. Za ovu obitelj je bolna činjenica da ne mogu ispratiti svog supruga i oca onako kako su htjeli. "Nekako je jadno, pogotovo kada znate koliko ljudi je voljelo vašeg oca." S obzirom na cijelu situaciju samo 10 ljudi može doći na pogreb, a cijela ceremonija će trajati 15 minuta. Odmah nakon toga članovi obitelji i prijatelji biti će poslani kući. "Ne možemo ništa učiniti", kaže Nils i šali se kako je njegov otac vjerojatno tako i htio jer je cijeli događaj jako skup, pa će uštedjeti novac. "Trudim se ostati pozitivan koliko god mogu."

Foto: Privatna arhiva

Svoj 18. rođendan morala je otkazati Maja Szot iz Poljske. Nazvala je više od 40 ljudi i rekla kako otkazuje slavlje koje je planirala godinu dana. Pronašla je idealan prostor, kupila ukrase, organizirala DJ-a, napravila popis pjesama i naručila tortu. U njezinoj zemlji je, naime, slavlje punoljetnosti velika stvar, a pripremaju se po godinu ili dvije unaprijed. "U početku čak nisam ni htjela slaviti rođendan, ali nagovorili su me prijatelji. "

Kako pravilno oprati ruke, pogledajte u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je bila jako uzbuđena, razumije situaciju, a dane provodi u svoja četiri zida gledajući serije i komunicirajući s prijateljima putem društvenih mreža. Jednu stvar je ipak odlučila zadržati, a to je torta s likom Shreka koju je toliko željela. "Pojest ću ju sama."

Foto: Privatna arhiva

Neki su parovi, pak, prisiljeni otkazati najbitniji dan u svom životu - vjenčanje. Kristin Godsell (29) morala je otkazati djevojačku večer, odnosno vikend u Bostonu koji je trebala provesti sa 8 najboljih prijateljica kao i vjenčanje koje se trebalo održati u svibnju. "Stresna mi je ova 'igra' čekanja da nam kažu kako moramo otkazati događaje. Strah me ne otkazati kako ne bih ugrozila druge ljude."

Foto: Privatna arhiva

Koliko god uzrujana bila, baš kao i Maja iz Poljske, Kirstin je organizirala intimno druženje za one koji odluče doći u svom domu u Connecticutu. Kaže kako ju je cijela situacija oko vjenčanja naučila i neke bitne stvari. "Zaista vidite tko vam je prijatelj - ljudi koji su me nazvali i pitali trebam li pomoć. Poanta vjenčanja je da smo svi zajedno u lijepim trenutcima, a ovakve situacije nas podsjete na to."



Svoju sudbinu Kristin dijeli s budućom mladenkom Ashley Boyle koja je također morala sve otkazati. Četrdeset gostiju reklo je kako neće doći zbog situacije s virusom, pa su ona i njezin zaručnik Steve Schiraldi shvatili da nemaju izbora i da moraju sve otkazati - i to samo dva dana prije ceremonije. U četvrtak je uzela slobodan dan i provela ga opuštajući se i kupujući zadnje stvari koje su joj potrebne za važan dan, a samo dva dana nakon sve je otkazano.

Foto: Privatna arhiva

Sve četiri osobe slažu se oko jedne stvari - ova pandemija nas je naučila nečemu bitnom, a to je da je jedino važno da smo svi zajedno kada su tu sretni trenutci, slavlja, ali i bolni dani. Zaista nije bitno što ćete obući niti gdje ćete biti dokle god su kraj vas oni najdraži.