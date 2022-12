Čarobni Advent u Salzburgu s ozračjem Mozarta

Mozartov grad poznaje tradiciju božićnog sajma još od 15. stoljeća, a tijekom godina svojim je programom zaslužio naziv jednoga od najljepših u Europi. “Christkindlmarkt” se nalazi u srcu starog dijela grada (na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine), obiluje veselim šarenilom, ali ipak oku ugodno i bez pretjeranog kiča, posebice ako pogledate uokolo gdje se nalaze povijesne građevine, među kojima ponosno stoji Katedrala. Upravo na trgu ispred katedrale, u 15. stoljeću se održavao ”Tandlmarkt”, gdje su građani mogli kupovati različitu robu. Do 17. stoljeća ta adventska tržnica nazvana je ”Nikolaimarkt” (”tržnica Svetog Nikole”) i bila je jedna od najpoznatijih adventskih tržnica svog vremena, odmah uz one u Beču, Parizu, Amsterdamu i Nürnbergu. Svoj današnji oblik Salzburški ”Christkindlmarkt” ima od 1974. godine.

Foto: Marija Vukelić

Adventski koncerti

Salzburški Advent se razlikuje od mnogih drugih po ponudi koncerata. Neki od njih su u veličanstvenoj gotičkoj katedrali, a neki u dvorani Festspielhalle. Svake srijede u 18 sati, kao i svakog četvrtka, petka i subote u 18.30 visoko nad trgom, na više lokacija sviraju puhačke glazbenici, stvarajući posebnu atmnosferu uljepšanu igrom svjetala.

Mozartova rodna kuća

Wolfgang Amadeus Mozart se rodio u ulici Getreidegasse 9 u Salzburgu, 27. siječnja 1756. godine. Danas je njegova rodna kuća (Mozarts Geburtshaus) pretvorena u muzej i nudi zanimljive detalje iz njegova života, pokazuje prostorije u kojima su živjeli članovi skladateljeve obitelji, s brojnim izloženim predmetima uključujući violinu i portrete mladog Mozarta. Ulaznica za muzej je 12€, a otvoren je svakoga dana od 9 -17h30, a na Badnjak 9 -15h.

Mozart kugle

Originalne Mozart kugle umotane su u srebrnu foliju s plavim Mozartovim portretom i izrađene u slastičarnici Fürst u starom dijelu Salzburga. “Postoji mnogo Mozartkugli – ali samo jedan je original, on se izrađuje ručno, po uvijek istom receptul!” kaže Martin Fürst, predstavnik pete generacije koja vodi obiteljski posao u središtu Salzburga. Tradicija obiteljskog obrta Cafe Konditorei Fürst seže u 1884. godinu; 1890. Paul Fürst stvorio je Mozartkuglu, a već 1905. je za nju dobio zlatnu medalju na izložbi u Parizu. Njegov pra-praunuk Martin Fürst, sadašnji vlasnik trgovine, i danas proizvodi ovaj prvoklasni specijalitet po tradicionalnoj recepturi te ga s pravom naziva Original Salzburg Mozartkugel.

Foto: Marija Vukelić

Sajam u Hellbrunnu - Hellbrunner Adventzauber (17.11- 24.12.), još samo danas i sutra

Na dolasku ili odlasku iz Salzburga, svakako posjetite dvorac i park Hellbrunn. U božićno je doba ukrašen mnoštvom crvenih kuglica (kažu Austrijanci da ih je 10.000) na 700 božićnih drvaca. Uz klasičnu sajamsku ponudu kuhanoga vina i punča, može se fino jesti u restoranu Gasthaus zu Schloss Hellbrunn. Za djecu je osmišljen poseban program, u okviru parka je zoološki vrt i zanimljiva izložba Krampusa.

Tradicija piva

Legenda kaže da je u salzburškom pivu uživao i Wolfgang Amadeus Mozart, a danas u njemu uživaju i domaći i turisti. Salzburg i okolica obiluju pivovarama i rustikalnim pivnicama u kojima Austrijanci u svojim nošnjama i dan danas poslužuju pivo. U Salzburgu ističu da je Stieglbrauerei - najstarija pivovara u ovom gradu osnovana iste godine kada je otkrivena Amerika, a sve to zahvaljući - izvoru vode iz legendarnog Untersberga koji ima i ljekovita svojstva. Osim što je najstarija pivovara u Salzburgu, ujedno i najveća austrijska privatna pivovara, nekad smještena u središtu Starog grada. Iz centra je preselila na drugu lokaciju, ali na njezinom je mjestu danas popularna i jako posjećena pivnica. Pivovara je iskoristila svoju povijest, te uz tvornicu napravila i najveći muzej europskog piva. Pivovara Augustiner Bräu nalazi se u samostanu Mülln, osnovana je 1621. Pivo se ondje dalje proizvodi prema starom, dobro čuvanom receptu, puni se u drvene bačve, a poslužuje u tradicionalnim keramičkim kriglama. Posebnost pivovare je što ni jedan dio procesa nije automatiziran i sve se još radi ručno, stoga proizvodnja ovog piva udovoljava i ekološki prihvatljivim pravilima. Vrt pivnice uz tvornicu "Bräustübl" je najveći vrt jedne pivnice u Austriji, ali i turistička atrakcija.

Foto: Marija Vukelić

Pivovara Die Weisse najstarija je austrijska pivovara pšeničnog piva, postoji od 1901. Tada, na prijelazu u 20.st. još uvijek je bio običaj proizvoditi jaka bock piva u tadašnjih 50 salzburških pivovara. Adelbert Behr stvorio je lagano mirisno pšenično pivo u svojoj maloj pivovari u Schallmoosu. Bio je jantarne boje s vrlo finim mjehurićima, imao je čvrstu pjenu i prekrasan voćni miris. Osnivanjem pivovare "Die Salzburger Weissbierbrauerei" započelo je novo doba piva. Od početaka, pa sve do danas, pivarski obrt je i dalje visoke kvalitete. Felix Gmachl, koji je 1. siječnja 2015. preuzeo dužnost direktora obiteljske tvrtke, razvojem prvog bezglutenskog organskog pšeničnog piva na cijelom pivskom tržištu - pokazao je da se tradicija i inovativnost međusobno ne isključuju. Pivovara Trumer je obiteljska pivovara koja ima tradiciju već osam generacija. Pivo se ondje, u mjestu Obertrum am See, u središtu Salzburškog jezera, proizvodi od 22.prosinca 1601. Pivovara je u vlasništvu obitelji Sigl od 1775. godine, a trenutno je vodi Josef C. Sigl. Predstavnik pivovare u posljednjih nekoliko godina bio je višestruko nagrađivani Trumer Pils, a tvrtka je poznata po svojim otvorenim procesima fermentacije.

Foto: Marija Vukelić

Salzburg se, uz prijestolnicu glazbe može nazvati i prijestolnicom piva. Turistička zajednica stalno radi na promociji pivske kulture: uz nadaleko poznati muzej piva Das Stiegel Museum, gdje možete i sami kuhati pivo na starinski način, Salzburg nudi i tečaj za certificiranog pivskog sommeliera. U Beču možete otići korak dalje i školovati se za „majstora piva”. Prosječna plaća majstora piva je 1.800 eura - ako vam je pivo strast - možda vam postane i dobar posao!

Gdje jesti u Salzburgu i okolici?

U zimsko doba u restoranima se nudi nekoliko klasika i s njima ne možete pogriješiti: bečka šnicla (teleća i svinjska), svinjsko pečenja, jela od patke i guske te gulaš s knedlama. Preporuka je naravno piti piva iz lokalnih pivnica. Ako volite vina, većina restorana nudi bijela - silvanac zeleni ili rizling, a od crnih - frankovku, zweigelt ili cuvée tih sorti.

Zum Zirkelwirt

Stiegl - Keller

Sternbräu

Hotel Gasthof Schorn

Imlauer

Tiha noć

Samo dvadesetak kilometara od Salzburga nalazi se selo Arnsdorf u kojemu je nastala možda najpoznatija božićna pjesma « Tiha noć ». Tiha noć (originalno njem. Stille Nacht ) Ondje se nalazi seoska škola i u sklopu nje muzej "Tiha noć", u kojemu su podatci o nastanku Tihe noći. Joseph Mohr napisao je 1816 g. tekst pjesme, a 1818 g. Franz Xaver Gruber (lokalni učitelj) napisao je glazbu za dva solo glasa i gitaru za ovu božićnu pjesmu. Za širenje pjesme zaslužan je graditelj orgulja iz Zillertala Karl Mauracher, koji je 1821. radio u Arnsdorfu, a 1825. u obližnjem Oberndorfu, te je pjesmu "donio" u Tirol. Prema usmenoj predaji, pjevačka obitelj Rainer iz Zillertala pjesmu je izvela 1822. pred austrijskim carem Franjom I. i ruskim carem Aleksandrom I. u nekadašnjem dvorcu Bubenberg kod Fügena. Do danas je pjesma prevedena na više od 330 jezika i dijalekata. diljem svijeta.

Foto: Marija Vukelić

U susjednom selu Oberndorf sagrađena je Memorijalna kapela Tiha noć, ondje se nalazi suvenirnica gdje možete kupiti stihove, knjige, slikovnice koje pričaju priču o nastanku Tihe noći, a suvenire možete kupiti, uz čašu kuhanoga vina na loklanom božićnom sajmu. To je mjestašce na samoj granici s Njemačkom, od koje je dijeli rijeka.

Preporuka za uštedu:

U nekoliko dana istraživanja adventa Salzburga i okolice, dobro je provjeriti ponudu karte “Salzburg Card” preko koje se nude paketi, a sama kartica omogućuje ulaznice za razne muzeje i druge atrakcije.

