Bracera, Zaostrog: Did je još 1914. godine držao gostonicu

Restoran Bracera smješten je u kući 120 godina staroj, kada je bila jedina, uz Franjevački samostan. U to vrijeme ljudi su živjeli u zaleđu, u selu. Vlasnik Branko Kosović pokazao nam je dokument iz 1914. kada je njegov did Tomo, koji je imao gostionicu tražio otvaranje štanda ispod samostana. Obiteljsku tradiciju danas nastavlja Brankov sin, a on pomaže kod roštilja.

08.08.2023., Zaostrog - Malo turisticko mjesto na Makarskoj rivijeri. Ugostitelj Branko Kosovic cija konoba ima preko 40 godina tradicije. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic /PIXSELL

Terasa je nad samom plažom, pogled na Pelješac fantastičan, hrana također. Preporučio nam je odrezak tune (19 eura) i lignje punjene sirom (22 eura). Bijela riba s prilogom za dvije osobe stoji 56,50 eura. Za mesoljupce u ponudi je mesna plata za dvije osobe za 30 eura, janjeći kotleti su 23 eura.