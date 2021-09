‘Bivši je skrivao mene i dijete od svoje obitelji - čak 4 godine’

Anonimna 26-godišnja djevojka i njezin 29-godišnji partner bili su zajedno četiri godine, a u tom periodu dobili su i sinčića. Iako su se razišli, ostali su u korektnim odnosima, ali jedna stvar nikako joj nije bila jasna - nikada ih nije upoznao sa svojom obitelji.



"Tvrdio mi je, kroz vezu, da njegovi roditelji nisu dobri ljudi, ali sada sam saznala pravu istinu", otkrila je djevojka psihoterapeutkinji Deidre koja putem portala The Sun odgovara na slične probleme i savjetuje ljude.



"Istina je da oni zapravo ne znaju da mi postojimo! Da, nikada im nije rekao da ima djevojku, a kamoli dijete! Sada tvrdi da će nas upoznati, ali samo pod jednim uvjetom - ako ga primim natrag. Mislim da to nije dobro, ni za mene ni za dijete. Puno me kontrolirao i osjećala sam se očajno kraj njega. Ipak, ne želim da moj sin nikada ne upozna svoju baku i tetu. Možda da uspostavim kontakt s njima bez njegovog znanja?", pitala je za savjet.

Deidre joj je ukazala na to da ju bivši zapravo ucjenjuje što samo još jednom potvrđuje da je posesivan i da ju želi imati pod kontrolom. "Zapitaj se koliko je pametno kontaktirati ih iza njegovih leđa. Što ako oni neće htjeti imati kontakt s tobom i djetetom? Izašla si iz toksične veze i trebala bi se držati podalje od toga. Fokusiraj se na svoje dijete i kvalitetan odnos sa svojom rodbinom."

