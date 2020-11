Bivši dečko zamolio ju je da mu očisti balkon dok je na putovanju s novom curom: "Pospremila sam mu cijelu kuću, besplatno!"

Nedavno je na TikTok-u osvanuo video koji je šokirao korisnike. Djevojka imena Auri opsjednuta je čišćenjem, ali do te mjere da je očistila cijeli stan bivšeg dečka - i to dok je on na putovanju s novom djevojkom!



Kako prenosi The Sun, na početku videa Auri je objasnila da ju je dečko zamolio da očisti prljavi balkon, ali kada je krenula sve pospremati više se nije mogla zaustaviti. Preuredila je ladicu s priborom za jelo, ormare, kuhinju... "Jednom kada sam počela, nisam mogla stati, pa sam na kraju cijelu kuću pospremila", napisala je.

Pogledajte video:

Ova 27-godišnjakinja čak je ručnike složila u obliku labuda, a na toaletni papir stavila je ukrasnu mašnu. Pobrinula se čak i za sobne biljke.



Ljudi u komentarima nisu mogli vjerovati da je učinila takvu uslugu bivšem dečku - i to potpuno besplatno.



"Da se vratim u stan dečka i da je njegova bivša sredila sve dok nas nije bilo, poludjela bih", napisala je jedna žena, a druga je rekla da se zapravo spasila s obzirom na to koliko je bivši neuredan.

