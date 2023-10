'Bivša supruga želi da budem donor i pomognem joj da dobije dijete, no nisam siguran trebam li pristati'

Moja bivša i ja smo se razveli prije nekoliko godina jer me više nije privlačila, no ostali smo vrlo dobri prijatelji, napisao je muškarac anonimno u pismu terapeutkinji i Mirror kolumnistici, Colleen. Budući da ona već deset godina pokušava dobiti dijete, nedavno ga je kontaktirala i zamolila ga joj bude donor, no on je od prijatelja čuo kako se ona još potajno nada da će se njih dvoje pomiriti. Osim toga, kaže, već ima devetomjesečno dijete sa ženom s kojom se kratko viđao i s kojom nije planirao dijete niti je u nju bio zaljubljen. "Moja bivša i ja ne razgovaramo o drugim vezama, ali trebam li joj otkriti činjenicu da sada imam dijete ili je to nevažno ako joj pristanem pomoći da putem IVF-a da dobije vlastito dijete? Želim učiniti pravu stvar, ali bojim se da bi je to saznanje moglo nepovratno povrijediti; činjenica da imam dijete s nekim drugim...", napisao je.

"Malo mi je čudno da razmišljate o tome da joj pomognete i da budete otac njezina djeteta, samo zato što znate da joj je bilo teško. Mnogo je dobrih stvari koje možete učiniti za osobu, a postati odsutni otac djeteta ne mora biti jedna od njih", odgovorila mu je terapeutkinja.

Osim toga, kaže, ako ona prema vama još uvijek ima osjećaje, zašto mislite da bi bilo zdravo da budete donor? "Mnogo je kreativnih načina za stvaranje obitelji i ljudi rade različite stvari, ali uvijek su potrebni transparentnost, komunikacija i emocionalna zrelost s obje strane, a u vašem slučaju ne vidim ništa od toga".

"Čini se da io mnogo toga trebate razgovarati, po mogućnosti uz stručnu pomoć, da biste odlučili je li to dobra ideja. Kako bi to izgledalo pravno, kako bi izgledalo emotivno? Što možete učiniti sa svojim osjećajima prema drugom u tom odnosu?Shvaća li ona da nema šanse za pomirenje i slično. Sve su to pitanja na koja prije trebate odgovoriti, a trebate joj reći i za devetomjesečno dijete treba već imate", zaključila je.

