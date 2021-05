Bivša će manekenka snimati svoj porod, a live će ga moći gledati onaj tko plati - i to 87 tisuća kuna!

Bivša manekenka i influencerica Carla Bellucci prije nekoliko je godina punila tabloide priznanjem da je lažirala svoju depresiju samo da besplatno napravi estetsku operaciju nosa, a sad je, čini se, pronašla novi način da šokira javnost - planom da zaradi s live prijenosom svog poroda.

Ova mama dvoje djece ima, naime, profil na popularnoj stranici za odrasle, OnlyFans, na kojoj joj posjetitelji direktno plaćaju za njene golišave fotke, a za 87.000 kn (10.000 funti) fanovi će moći live pratiti i njen porod.

- Zašto im ne bih dala priliku da pogledaju, ako ih već to zanima? - zaključila je Bellucci za Daily Star i snimanje vlastitog poroda usporedila s dokumentarnom emisijom televizije Channel 4 One Born Every Minute koja prikazuje žene na porodu i intervencije liječnika kod raznih komplikacija.

Bellucci je, kaže, svjesna da će video njenog porođaja izazvati hrpu negativnih reakcija, ali to joj ne smeta; nikad ju, kaže, nije brinulo što drugi misle.

- Znam da se mnogima neće svidjeti, ali ja sam poslovna žena i moram zaraditi - objašnjava ona i priznaje da je ipak nervozna zbog samog poroda, ali i zbog njegovog live praćenja. Ipak, dodaje, previše je to novca da bi odbila...

Naša pjevačica otkrila zanimljivu priču: Sa šest godina mami sam dovela nepoznatog muškarca i rekla da je on Isus Krist

Za sve koji se možda pitaju tko bi platio skoro 90.000 kuna da gleda treći porod 39-godišnjakinje, bivša je manekenka objasnila da je OnlyFans stranica 'puna nastranih tipova s posebnim prohtjevima', a mnogi od njih imaju baš fetiš na trudnice.

Zahvaljujući jednom takvom muškarcu Bellucci je već profitirala od svoje trudnoće, kad joj je za prve trudničke fotografije platio oko 26.000 kuna (3.000 funti).

- Mnogi muškarci žele vidjeti moj trudnički trbuh, a što je veći, to sam im draža - kaže ona, a već je primila i ponude zainteresirani za kupnju njenog majčinog mlijeka.

- Nisam ni znala da to itko želi! - kaže influencerica i zaključuje kako 'danas očito baš za sve postoji tržište...'

Pretvarala se da je muškarac i zavela najbolju prijateljicu: "Bilo mi je dosta da me zapostavlja kada ima partnera"