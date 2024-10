Biryani janjetina i kafta pa baklava i čaj sa žalfijom, a za kraj – nargila

Kultni restoran Layali (Noći) u zagrebačkoj Tkalčićevoj 59 nudi arapsku hranu iz različitih zemalja i, dakako, autentične specijalitete – biryani janjetinu i piletinu iz zaljevskih zemalja, koshari, nacionalno jelo Egipta, kus-kus, tradicionalno berbersko jelo i glavna namirnica u kuhinjama sjevernoafričkih zemalja, kao i zagrebačkoj publici već dobro poznate libanonske i sirijske specijalitete poput falafela, humusa, shawarme, kafte, začinjene mesne obloge s roštilja... Vlasnik restorana je Zafer Hindash s Bliskog istoka, a vodi ga Bernard Solaković.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Zafer Hindash, vlasnik. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Layali je prava oaza za bijeg od svakodnevne užurbanosti. Naš lijepo uređen vanjski prostor jamči fenomenalno raspoloženje i savršenu atmosferu za opuštenu večeru s prijateljima ili obitelji. Naš vrt, okružen zelenilom, stvara intimno i ugodno okruženje koje vam omogućava da se potpuno opustite i uživate u delicijama koje nudimo. A ako padnu temperature, naša grijana terasa mami vas da ostanete dulje, uživajući u toplini i udobnosti te u nezaboravnim okusima našeg jelovnika. Bez obzira na vremenske uvjete, kod nas ćete se i po vrućini i po hladnoći osjećati ugodno – kazao je Zafer Hindash objašnjavajući kako je nastala ideja o otvaranju restorana u Zagrebu.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Ideja je nastala kada sam se vratio iz Dubaija tražeći arapske restorane, odnosno restorane u kojima se konzumira halal meso. Našao sam nešto u Zagrebu, ali to nije bilo ono što sam ja želio. Uz dužno poštovanje, ima tu mnogo restorana u kojima sam probao hranu, ali to nije autentična hrana koju konzumiramo u arapskom svijetu. Tako sam krenuo u potragu za lokacijom svog restorana. Odmah sam rekao da to mora biti najpoznatija ulica u Zagrebu, Tkalčićeva, kojom prolazi mnoštvo turista – kaže ovaj Palestinac rođen u Jordanu, odakle je otišao 1976. godine.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Gotovo cijeli život živio je u Dubaiju pa se tamo preselila cijela obitelj, no studirao je u Zagrebu, u kojemu je 1984. postao fizioterapeut. I konačno, iz Dubaija je 2017. godine došao u Zagreb i sljedeće godine otvorio restoran Layali. – U arapskom svijetu najviše ljudi izlazi i opušta se nakon zalaska sunca, kad padne mrak, najviše zbog velike vrućine preko dana, a i druženje je najbolje noću. Ime Layali dao sam restoranu uparvo zbog toga, ali i jer je zvučno, specifično i ulazi u uho. Na ovim prostorima ima i puno imena Layla, što je blisko ovom nazivu – govori Zafer, ističući kako je puno putovao svijetom, ali mu se u Zagrebu posebno svidjelo.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Prije nego što sam ovdje otvorio restoran, htio sam ga otvoriti u Turskoj. Međutim, nije mi se tamo sviđalo, zemlja i njezin narod su fantastični, ali meni to nije nekako leglo. A ovdje mi se baš sviđa, ljudi, susjedi, tempo života je stabilniji i mirniji nego u Dubaiju. Sad sam u dobi u kojoj se ne možeš nositi sa svime tako brzo. Ovo je sada najbolje mjesto za mene. Cijeli život radim, no sada prvi put s

hranom, prije je to bila samo strast u mojem domu. Hrana koju radimo u Layaliju ista je hrana koju volim raditi kod kuće – govori Zafer Hindash.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Naša kuhinja nudi raznovrsna jela koja će zadovoljiti različite ukuse, ali s posebnim naglaskom na autentičnu libanonsku kuhinju. Layali je mjesto gdje ljubitelji falafela, humusa i shawarme mogu doći na svoje. Svježi sastojci i autentični začini s Bliskog istoka daju poseban okus svakom zalogaju. Među najpoznatijim jelima koja nudimo su kafta, začinjena mesna obloga s roštilja, te bogata paleta libanonskih umaka i salata, koja je savršen pratilac svakom jelu. Sva naša jela pripremaju se prema tradicionalnim receptima, što znači da su okusi koje nudimo uistinu autentični i pružaju vam osjećaj kao da ste se našli u srcu Libanona – kaže pak voditelj restorana Bernard Solaković ističući kako je Layali restoran u kojem se pozornost posvećuje svakom detalju.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Od atmosfere, preko usluge, pa sve do jela koja se poslužuju – sve je dizajnirano kako bi se gost osjećao ugodno i dobrodošlo. Jedan od glavnih aduta restorana su začini koji se koriste u pripremi jela. Svi su uvezeni iz Libanona ili Dubaija. Kako bi se prilagodili različitim preferencijama, naši kuhari mogu smanjiti intenzitet začina, no za one koji žele pravi bliskoistočni okus, jela se mogu poslužiti onako kako se pripremaju u domovini. Osim ukusne hrane, Layali nudi i bogat izbor pića. Naši gosti posebno vole našu ponudu čajeva, koji su dio arapske tradicije. Među najpopularnijim napicima su čaj sa žalfijom, metvicom i turski čaj. Također, naš restoran nudi i raznovrsne kave, pripremljene prema tradicionalnim metodama Bliskog istoka. A za one koji traže nešto drukčije, tu

su naši osvježavajući voćni sokovi i limunade, koji su savršeni za vruće ljetne dane – govori Bernard Solaković.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– U svakom arapskom domu pronaći ćete kombinaciju sedam začina. To je vrlo važno za našu kuhinju i može se razlikovati od kuće do kuće, od regije do regije. Za svako jelo od mesa koje izrađujemo imamo različite mješavine začina. Količine začina smanjujemo kako bi više odgovarali europskim ukusima, ali ako netko pita, napravimo original. U mom domu uglavnom jedemo meso, ne jedemo

puno vegetarijanskih glavnih jela. Ali, kad pojedem vegetarijanske opcije iz Layalija, poput falafela, meso mi stvarno ne nedostaje. Doista vas potiče da jedete manje mesa. Osjećam se lakše, pogotovo kad radim. Savršeno je za ručak po vrućem ljetnom vremenu – ističe Zafer, ponosan što u njegov restoran dolaze ljudi iz svih slojeva društva, političari, estradnjaci, sportaši, glumci ili diplomati.

16.10.2024., Restoran Layali, Zagreb - Libanonski restoran Layali u centru Zagreba. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

– Gotovo svi kuhari koji rade u mojoj kuhinji učili su od vrhunskih i profesionalnih kuhara. Doveo sam najprije kuhare iz Libanona i UAE, Alžira i Maroka koji su učili domaće kuhare kako se priprema arapska autohtona hrana. Tu su boravili po šest mjeseci dok nisu naučili moje kuhare. Jer zaista sam htio da se gosti, kad kušaju bilo čiji specijalitet, osjećaju kao da su u toj egzotičnoj zemlji. Sve

što želiš pojesti, ovdje možeš dobiti na jelovniku. Ali neke stvari, poput egipatskog kosharija, kus-kusa koji se tradicionalno servira s mesom ili povrćem, odnosno varivom preko njega i koji je glavna namirnica u kuhinjama sjevernoafričkih zemalja, ili biryani janjetina i piletina, trebaju se naručiti 24 sata ranije, jer je njihova priprema zahtjevna – govori Zafer.

– Osim hrane, tu se može uživati i u gotovo svim vrstama čajeva, iz svakog arapskog plemena. Isto to vrijedi i za kavu. Naposljetku, nakon finog ručka ili večere, obavezno nudimo slatki desert, arapsku baklavu, kanafeh, tradicionalnu bliskoistočnu slasticu od usitnjenog fila tijesta ili alternativno finog tijesta od griza, natopljenog slatkim sirupom na bazi šećera i obično spojenog sa sirom ili s ostalim sastojcima, poput zgrušane kreme ili orašastih plodova. Na kraju ukusnog ručka gosti koji žele pravu orijentalnu bliskoistočnu atmosferu mogu zapaliti i nargilu – zaključuje vlasnik Zafer.